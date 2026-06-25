Lageransvarig till ett spännande bolag i tillväxtfas
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-25
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Vill du vara med på en expansiv tillväxtresa och ta ansvar för lagerhanteringen hos ett spännande bolag i framkant? För vår kund söker vi nu dig som har ett strukturerat arbetssätt, trivs med både självständigt och teamorienterat arbete och som alltid sätter säkerhet och kvalitet först. Här får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där initiativtagande, utveckling och gemenskap värdesätts högt.Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som lageransvarig blir du en nyckelperson i vår kunds lagerverksamhet. Du ansvarar för att varuflöden samt in- och utleveranser fungerar smidigt, korrekt och i rätt tid. Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande och utgående gods
Inventera material, sköta beställningar och hålla god ordning i lagerutrymmen
Säkerställa att kvalitets- och säkerhetsrutiner följs enligt kundens riktlinjer
Samarbeta med produktion, logistik och inköp
Arbeta med daglig problemlösning för att effektivisera lagerflödetKvalifikationer
Erfarenhet av lagerhantering och logistik, gärna inom tillverkande industri eller snabbrörliga lager
God fysik – arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande
Erfarenhet av digitala lagersystem eller affärssystem är meriterande
B-körkort – krav
Truckkort och erfarenhet av truckkörning är meriterande men inget krav
Svenska i tal och skrift – kravDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du gillar ordning och struktur, trivs med att samarbeta och vågar ta egna initiativ. Du är trygg i att växla mellan rutiner och nya utmaningar och bidrar med en positiv inställning till både kollegor och kunder.
Ansökan och urval
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan redan idag om du vill bli en del av vår kunds fortsatta tillväxtresa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973981-2072132". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://jovikonsultab.teamtailor.com
Stora Nygatan 75 (visa karta
)
211 37 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9979862