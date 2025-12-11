Lageransvarig till Escowa- Laholm eller Vallentuna
Bravura Sverige AB / Lagerjobb / Vallentuna Visa alla lagerjobb i Vallentuna
2025-12-11
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ta ansvar för lager och produktion i ett växande företag? Är du strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att skapa effektiva processer? Nu söker vi en lageransvarig till Escowa - Nordens ledande producent av kundanpassade dricksvattenlösningar.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Escowa AB. Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Escowa AB är en ledande producent och leverantör av kundanpassade dricksvattenlösningar för arbetsplatser, offentliga miljöer och kommersiella fastigheter. Företaget erbjuder helhetslösningar - från produktutveckling och tillverkning till försäljning, support, hjälp med support och service. Sortimentet inkluderar allt från vattenautomater och tapptorn till skräddarsydda underskåp och möbellösningar via företagets eget snickeri i Laholm. Escowas automater återfinns inom både privat och offentlig sektor.
Escowa AB har sitt huvudkontor i Vallentuna och verkar över hela Norden. År 2026 firar Escowa 40 år - vilket gör dem till en erfaren och pålitlig partner för företag som vill erbjuda rent, kylt och kolsyrat vatten direkt från kranen. Dina arbetsuppgifter
Som lageransvarig blir du en central del av Escowas verksamhet med ansvar för att utveckla, strukturera och effektivisera lagerhantering. Du säkerställer att rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket bidrar till optimerade flöden och effektiva leveranser. I rollen ingår nära samarbete med lagren i Vallentuna och Laholm samt med produktionen i Laholm, där Escowas möbler tillverkas. Du har ett helhetsansvar för materialflöden, lagerstyrning och tidsplaner, och ser till att dessa fungerar smidigt för både lager och produktion. Rollen innebär regelbundna resor till Escowas lager i Vallentuna och Laholm.
Du kommer att:
Ansvara för lagerstruktur och uppbyggnad i Vallentuna och Laholm
Säkerställa korrekt placering av produkter och material för effektiva frakter
Planera och följa upp produktion i Laholm, inklusive tidsplaner och materialbehov
Hantera utgående artiklar och optimera lagerutnyttjandet
Samarbeta med inköp, teknisk chef och säljteam för att planera behov och trender
Delta i orderhantering och kundkontakt vid behov
Arbeta med riskanalys och arbetsmiljöfrågor kopplat till lagerhantering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av lagerarbete och gärna lageransvar
Stor vana att arbeta i artikelsystem samt mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av lagerstyrning, produktmärkning, digitala arbetsflöden och hantering av streckkodssystem
Erfarenhet av personalansvar är meriterande
B-körkort krävs
Vi söker dig som är strukturerad och ordningsam, med förmåga att skapa effektiva rutiner och hålla ordning i komplexa arbetsflöden. Du kommunicerar tydligt och samarbetar smidigt med människor på olika nivåer och inom olika områden. Med ett starkt ansvarstagande och gott omdöme säkerställer du att resurser används kostnadseffektivt och alltid med kundens bästa i fokus. Du motiveras av att leverera hög kvalitet och känner stolthet när du hittar smarta lösningar som effektiviserar arbetet. Din flexibilitet, problemlösningsförmåga och positiva inställning gör att du trivs i en dynamisk miljö.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Vallentuna eller Laholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Info info@bravura.se Jobbnummer
9639191