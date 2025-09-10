Lageransvarig till Arctic Trucks i Kungälv/Göteborg
Vill du vara med och bygga ett växande internationellt företag som levererar modifierade terrängfordon för riktigt tuffa arbetsmiljöer och äventyr? Vi söker nu en Lageransvarig som ska ansvara för Arctic Trucks lager i Sverige. Har du ett stort intresse för extrema fordon och vill samarbeta med likasinnade kollegor och kunder så kommer du att trivas här.
För vår uppdragsgivare, Arctic Trucks Sverige AB som ingår i en internationell företagsgrupp, söker vi en Lageransvarig som gärna har erfarenhet av fordonsindustri och dess leverantörer. Du kommer till ett framåtlutat företag som etablerat verksamhet i Sverige vilket innebär hårt arbete och stort eget ansvar för att driva ett väl fungerande lager och logistikflöde. Tjänsten är tills vidare på heltid och kan tillträdas omgående efter överenskommelse. Placering är på företagets kontor/verkstad/lager i Kungälv.
Dina utmaningar:
Som Lageransvarig kommer du att sätta din egen prägel på att skapa ett effektiv lager- och logistikflöde. Har du även kunskap och erfarenhet inom import, export och förtullning är detta mycket meriterande. Viktigt att du känner dig trygg i utmaningen och att du är van att ta tag i arbetsuppgifter rent operativt på golvet.
Bland ditt ansvar kan nämnas:
Hitta lösningar för att strukturera och optimera lagerplats och flöde
Mottagning av både gods och bilar
Säkerställa ett effektivt och bra orderflöde
Plockning, packning och leverans av varor
Beställningshantering från e-handel
Truckkörning: lastning/lossning av lastbilar
Ansvara för import-, export- och tulldokument (meriterande)
Mer information om dina arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter får du om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vem är du?
Vi söker gärna dig som har god erfarenhet av lagerverksamhet i sin helhet. Du kan processerna och flödet.
Du är analyserande och kan optimera lagerstrukturen för att kunna arbeta i en säker miljö och i ett högt tempo.
Du är noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta på alla nivåer.
Ditt ansvarstagande är stort och du förstår hur viktig din roll är för att nå framgång i verksamheten.
Viktigt att du är självgående och trivs med varierande operativa arbetsuppgifter och du ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor vid behov.
Då du har mycket kontakt med både chaufförer, medarbetare, kunder och leverantörer är du kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.
Viktiga kvalifikationer:
Erfarenhet från reservdelslager och/eller annat relevant lagerarbete.
Truckkort och truckvana samt körkort.
God fordonsteknisk förståelse och kunskap.
God datorvana och systemförståelse.
Arctic Trucks Sverige AB erbjuder dig...
• en roll med frihet under stort ansvar med möjlighet att både utvecklas själv och vara med och påverka. Du kommer till en modern företagsmiljö med platt organisation och nära till din chef. Du erbjuds goda lönevillkor och samarbete med kompetenta och trevliga kollegor som stödjer dig i din roll.
Om Arctic Trucks
Arctic Trucks är världsledande inom modifiering av fyrhjulsdrivna bruks- och fritidsfordon för extrema förhållanden. Med en lång historia av banbrytande expeditioner och över 30 års erfarenhet har företaget etablerat sig som en unik aktör i fordonsbranschen.
Arctic Trucks finns idag på 9 marknader: Island, Norge, Dubai, Nordamerika, Storbritannien, Sydafrika, Finland, Polen och nu i Sverige.
Förutom modifieringar som idag erbjuds till de flesta terränggående modellerna på marknaden, tillhandahåller Arctic Trucks ett brett sortiment av tillbehör och utrustning för både fordon och person. Man har levererat fordon till expeditioner, kommersiella företag, myndigheter, räddningstjänster, militära enheter samt friluftsentusiaster över hela världen.
Bästa sättet att lära känna Arctic Trucks är att besöka deras webbsidor och se filmerna!https://arctictrucks.sehttps://arctictrucks.no
