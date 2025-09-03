Lageransvarig Taklagret med erfarenhet av personalansvar och affärssystem
Om Taklagret:
Taklagret är ett företag med lång erfarenhet i branschen som erbjuder en helhetslösning för takmaterial. Vi levererar allt material som behövs för ett komplett takbyte - inklusive takpannor, plåt, takavvattning, taksäkerhetsprodukter och tillbehör - sampackat för att förenkla för mottagaren. Vår verksamhet är inne i en stark utvecklingsfas och vi söker nu en driven lageransvarig/lagerchef som vill vara med och leda arbetet framåt.
Om rollen:
Taklagret är en liten organisation med korta beslutsvägar och söker nu dig som kan bidra till ytterligare tillväxt i regionen. Du har sannolikt ett etablerat kontaktnät i Örebroregionen och har stor erfarenhet av byggnation och tak i synnerhet. Du behöver vara engagerad i det du gör och med driv och glöd att förbättra det du arbetar med. Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och det är tvära kast mellan att packa order och stämma av månadens resultat.
Du leder det dagliga arbetet på lagret, ansvarar för planering, personal, logistikflöden och att verksamheten håller hög kvalitet och effektivitet och har det övergripande ansvaret för vår lagerverksamhet i Örebro. Vi ser gärna att du har ett intresse för lokal nykundsbearbetning. Du behöver ha er erfarenhet av personalledning och gärna logistik och systemstöd - du förväntas ha förmågan att utveckla rutiner och driva förbättringsarbete.
Ansvarsområden:
Leda och fördela det dagliga arbetet på lagret
Personal och arbetsmiljöansvar.
Ansvar för beställning mottagning, plock, pack och leveranser av takmaterial
Optimering av lagerytor och materialflöden
Arbete i affärs- och lagerhanteringssystem
Säkerställa ordning, struktur och god lagerdisciplin
Kunskapskrav:
Erfarenhet av byggnadsarbeten och takarbeten i synnerhet
Erfarenhet av arbetsledning
God systemvana och erfarenhet av affärs- och lagerhanteringssystem
B-körkort
Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Önskvärda kunskaper:
Truckkort A+B är meriterande
Erfarenhet inom logistiksektorn
Önskvärda Egenskaper:
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande företag med tydligt fokus
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Kort beslutsväg och nära till ledningen
Ett engagerat team och god stämning på arbetsplatsen
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast [sista ansökningsdatum] till [e-postadress eller ansökningslänk].
Har du frågor om tjänsten? Kontakta [kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter].
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
