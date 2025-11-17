Lageransvarig sökes till Norsborg i Stockholm!
2025-11-17
Vår kund "Vägjobb i Sverige AB" söker för närvarande en ny lageransvarig till deras lager i Norsborg. Rollen passar dig som vill ta ansvar, trivs i en självständig arbetsvardag och vill vara del av ett företag som arbetar med vägskyltar, avstängningar och tillfälliga trafiklösningar.
Start: Omgående.
Arbetstid: 07:00-16:00, mån-fre.
Beredskap kan förekomma och ersätts enligt kollektivavtal.

Publiceringsdatum2025-11-17

Om tjänsten
Som Lageransvarig hos Vägjobb är du navet på lagret. Du har ansvar för orderhantering, utleveranser och att rätt material lastas på rätt fordon. Du arbetar med plocklistor, enklare systemhantering och är ofta den som möter kunder som kommer direkt till lagret för att hämta material.
Arbetet är både fysiskt och självständigt - du arbetar mestadels ensam på lagret, men med nära kontakt med depåchef, kollegor på kontoret och arbetsledare. Ibland finns timanställda på plats, och du arbetsleder dem vid behov. Det kan handla om att fördela enklare arbetsuppgifter, som att skrapa gamla skyltar för återanvändning, eller att lasta och lossa material om de har truckkort.
Materialet består främst av vägskyltar och avspärrningar. Inomhus är det lättare gods, medan det kan vara lite tyngre arbete ute på gårdsplanen. Du kör mycket truck i vardagen och tar även hand om städning, ordning och tvätt av skyltar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Övergripande ansvar över lagret
• Plocka och packa material enligt plocklistor
• Se till att rätt bilar får rätt material
• Ta emot kunder som hämtar material på plats
• Lasta och lossa gods - mycket truckkörning
• Arbetsleda timanställda vid behov
• Ta emot och återställa (skrapa) skyltar för återbruk
• Se till att lagret hålls i ordning, inklusive städning och tvätt av skyltar
• Hantera enklare administration i system
Vem är du?
Vi söker dig som är:
• Lugn, trygg och med förmåga att ta ansvar
• Öppen för arbetsledning vid behov
• Systematisk, strukturerad och självgåendeKvalifikationer
• Truckkort A-B
• Erfarenhet av lagerarbete med ansvar
Meriterande:
• Erfarenhet av att läsa TA-planer (trafikanordningsplaner)
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Kontakt
Valdemar Aksberg valdemar.aksberg@uniflex.se Jobbnummer
9609037