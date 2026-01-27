Lageransvarig sökes - var med i flytt och utveckling av vårt nya lager!
AB Micropol Fiberoptic / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2026-01-27
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Micropol Fiberoptic i Halmstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Väx med oss på Micropol!
Vi söker nu en lageransvarig som vill vara med på vår tillväxtresa. Under slutet av 2026 öppnar vi dörrarna till vårt nybyggda huvudkontor och produktionsanläggning i Halmstad - och du får en nyckelroll i att flytta och vidareutveckla vårt lager inför framtiden. Vi söker dig som har stor ansvarskänsla, är noggrann med detaljer och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att skapa ordning och bidra till förbättringsarbete av rutiner, flöden och lagereffektivitet.
Om arbetet
Som lageransvarig arbetar du med att ta emot, kontrollera, registrera och placera inkommande material. Du utför noggrann orderplock samt säkerställer struktur, ordning och precision i lagret. Rollen är central för att stödja produktion och inköp genom korrekta materialflöden och systematiskt arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Mottagning av leveranser, inklusive mottagningskontroll och avvikelsehantering
• Registrering av inleveranser i affärssystem och korrekt placering på lagerplatser
• Orderplock enligt produktionsplan och hantering av returmaterial eller omarbetningar
• Dokumentation och administration av fraktsedlar, följesedlar och kvalitetsdokument (t.ex. CoC)
• Lagerflyttar och strukturering av lagerytor
• Genomförande av inventeringar och säkerställande av korrekta lagersaldon
• Samarbete med inköp, produktion och kvalitet vid avvikelser och materialfrågor
• Bidra till förbättringsarbete av rutiner, flöden och lagereffektivitet
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av lagerarbete, gärna inom produktion eller tillverkande industri
• Vana av att arbeta i affärssystem
• God fysisk förmåga - rollen innebär lyft och rörligt arbete
• Förmåga att läsa och tolka följesedlar, orderlistor och artikelinformation
• Kunskap om mottagningskontroll och grundläggande kvalitetsbedömning
• Förståelse för lagerprinciper som FIFO
• God administrativ förmåga och noggrann dokumentation
Svensk medborgarskap är ett krav för anställning. Likaså flytande svenska i tal och skrift
Vi ser gärna att du har erfarenhet av produktion där hög spårbarhet är en självklar del av arbetet, exempelvis inom fiberoptik, elektronik eller medicinteknik. Du är van vid att arbeta strukturerat och har erfarenhet av avvikelsehantering samt att hantera kvalitetsdokumentation enligt uppsatta rutiner. Vidare är truckkort meriterande och det är en fördel om du tidigare har arbetat i affärssystemet Monitor.
Du är en strukturerad och noggrann person med stark ordningskänsla, som tar ansvar och arbetar självständigt med god förmåga att prioritera i vardagen. Du är lösningsorienterad och flexibel när förutsättningarna förändras och kan snabbt anpassa dig vid ändrade produktionsbehov. Som person är du kommunikativ och samarbetsvillig, och trivs med att arbeta nära både produktion, inköp och kollegor för att skapa effektiva flöden. Du är också engagerad och bidrar aktivt till en positiv och hållbar arbetsmiljö. Säkerhet är en självklarhet för dig, och du arbetar säkerhetsmedvetet med god följsamhet mot rutiner och regelverk.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Micropol Fiberoptic är en ledande aktör inom fiberoptiska lösningar. Vi strävar efter att leverera produkter av högsta kvalitet och värdesätter en arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Hos oss får du chansen att göra skillnad och bidra till vår gemensamma framgång. Vi erbjuder självklart en anställning med kollektivavtalade villkor och tillhörande trygghetsförsäkringar som skapar stabilitet och långsiktig trygghet. För att värna om din hälsa tillhandahåller vi friskvårdsbidrag och regelbundna hälsoundersökningar. Därtill satsar vi på gemenskap och trivsel genom återkommande sociala aktiviteter såsom afterwork, festligheter och andra gemensamma initiativ som stärker sammanhållningen i organisationen.
Vår arbetsmiljö präglas av våra kärnvärden: engagemang, omtanke och ansvar - värden vi lever efter varje dag.
Är du intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som föregås av visstidsanställning. Urvalet av kandidater sker löpande, så ansök redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7067017-1794424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Micropol Fiberoptic
(org.nr 556470-0499), https://careers.micropol.com
Älvdalsvägen 4 (visa karta
)
313 50 ÅLED Arbetsplats
Aktiebolaget Micropol Fiberoptic Jobbnummer
9708229