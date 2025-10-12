Lageransvarig med tekniskt intresse till teknikföretag!
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en praktiskt lagd och noggrann person som trivs i en varierad roll med eget ansvar? Här får du kombinera fysiskt arbete med teknik och planering - och bidra till att verksamheten flyter smidigt varje dag.
OM TJÄNSTEN
Som Lageransvarig blir du en viktig del av det tekniska teamet som arbetar med utrustning för trafik- och infrastrukturövervakning. Du ansvarar för att material och komponenter finns på rätt plats i rätt tid, både på lagret och ute i fält. Rollen passar dig som gillar ordning och reda samt har ett tekniskt intresse. Arbetet sker främst dagtid, men viss nattarbete kan förekomma någon gång i månaden i samband med fältinsatser eller teknikeruppdrag.Publiceringsdatum2025-10-12Om företaget
Företaget är en ledande aktör inom tekniska lösningar för trafik- och infrastrukturövervakning. Genom att kombinera innovation, hållbarhet och precision utvecklar de system som bidrar till säkrare och mer effektiva vägar. Hos dem blir du en del av ett engagerat team med stort teknikintresse och stark laganda.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en möjlighet att utvecklas inom en viktig roll, med tillgång till samma utbildningar som ordinarie tekniker. Du får stor frihet under ansvar och möjlighet till att utvecklas vidare för den med rätt driv.
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för lagerhantering - mottagning, sortering och uppföljning av material
• Utföra enklare fältuppgifter såsom rengöring och kontroll av utrustning
• Samordna planering med tekniker och underleverantörer
• Uppdatera lagerlistor och säkerställa ordning och struktur i lagret
VI SÖKER DIG SOM
• Minst en avklarad gymnasieexamen
• Minst 2 års tidigare erfarenhet av arbete i en lagerroll eller motsvarande logistiktjänst
• Praktiskt lagd med intresse för teknik
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Körkort (B-behörighet)
• Öppen för nattarbete 1-2 gånger i månaden
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Flexibel
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
