Lageransvarig med erfarenhet e-handel Evelent SW AB, Stockholm
Evelent SW AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evelent SW AB i Stockholm
Vi söker en driven och erfaren lageransvarig som kan ta ett helhetsansvar för vårt lager, leveranser, orderflöde och kundhantering - både för privat- och företagskunder.
Evelent SW AB är ett snabbt växande e-handelsföretag inom mobilreservdelar, tillbehör och konsumentelektronik. Vi hanterar dagliga ordrar från flera försäljningskanaler, och söker nu dig som har förmågan att driva ett effektivt, strukturerat och kundorienterat lagerarbete.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Ansvara för daglig drift av lagret - varumottagning, inleverans, plock och pack
Säkerställa att alla leveranser sker i tid enligt SLA (Service Level Agreement)
Samordna logistik, bokningar och fraktsätt med transportörer
Hantera orderflöden från olika försäljningskanaler och system (CDON, Fyndiq, Amazon m.fl.)
Hjälpa både privat- och företagskunder med frågor, ärenden och reklamationer
Agera problemlösare vid tekniska fel i orderflöden eller systemintegrationer
Hantera tidsbokningar för plats och leverans inom minuter - flexibel arbetskapacitet krävsKravprofil för detta jobb
Minst 1 års erfarenhet av att arbeta operativt i lager med ansvar
Tidigare erfarenhet från e-handel/logistik är ett krav
God vana att arbeta i digitala system för order och logistik
Förmåga att prioritera och lösa flera uppgifter samtidigt under tidspress
Flexibel och tillgänglig - du kan ibland behöva agera snabbt inom minuter
Flytande svenska i tal och skrift, god engelska
Mycket god känsla för struktur, noggrannhet och kundserviceOm tjänsten
Heltid, dagtid
Placering: Auroragränd 1, 127 35 Skärholmen, Stockholm
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med provanställningSå ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till: HR@g-sp.se
Ange "Ansökan Lageransvarig" i ämnesraden.
Vi intervjuar löpande - vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: Hr@g-sp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evelent SW AB
(org.nr 559157-2663)
Strömsätravägen 15 (visa karta
127 35 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9820004