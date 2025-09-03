Lageransvarig - kontroll av varor, mottagning och plock
Mhk Foods AB / Lagerjobb / Ale Visa alla lagerjobb i Ale
2025-09-03
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mhk Foods AB i Ale
Vi är en matgrossist specialiserade inom kyld och fryst livsmedel med dagliga leveranser till butiker och restauranger i norden. Vår verksamhet bedrivs i två anläggningar belägna i Surte, Ale kommun.
Nu söker vi dig som vill ha en praktisk och ansvarsfull roll i vårt lager, där du är med och säkerställer att rätt varor tas emot och skickas ut till våra kunder i tid och med rätt kvalitet.
Tjänsten är varierande och passar dig som gillar fysiskt arbete, ordning och ansvar. Du kommer arbeta med kontroll av både inkommande och utgående varor, samtidigt som du kan hoppa in i plock och andra uppgifter vid behov.
OBS: Tjänsten är operativ och innebär inte personalansvar, men du har ett viktigt ansvar för att flödet i lagret fungerar dagligen.
Du arbetar i en livsmedelsmiljö där delar av lagret är kylt och fryst. Utrustning och arbetskläder anpassas efter miljön.
Kontroll av inkommande varor (antal, temperatur, kvalitet)
Kontrollräkning av färdigpackade kundordrar inför utleverans
Registrering i affärs- och lagersystem (utbildning ges vid behov)
Märkning av varor, hållbarhetsdatum och enklare dokumentation
Plocka ordrar och bistå där det behövs i det dagliga lagret
Dina egenskaper
Gillar ordning, struktur och att ta ansvar
Trivs med fysiskt och praktiskt arbete
Har grundläggande räknefärdigheter (du kommer räkna pallar och kollin)
Är initiativtagande och kan arbeta självständigt
Vill vara en del av ett mindre, sammansvetsat team där alla hjälps åt
Vill utvecklas i en roll med tydlig funktion och långsiktig möjlighet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ansokan@mhkfoods.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mhk Foods AB
(org.nr 556662-9704)
Göteborgsvägen 3 (visa karta
)
445 57 SURTE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yunis Ibrahim 0703500854 Jobbnummer
9489011