Lager- och reservdelsansvarig - Snapphanetruck AB, Hässleholm
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Snapphanetruck AB har verkstad och huvudkontor i Hässleholm. Företaget säljer truckar över hela Sverige och har en serviceorganisation som täcker stora delar av Götaland. Vår affärsidé är att köpa in begagnade truckar från Linde och Toyota, ta dem till vår verkstad i Hässleholm där de rekonditioneras och genomgår vårt noggranna kvalitetssystem i produktionen. Därefter levererar vi en truck i nyskick, anpassad efter kundens önskemål. Vi erbjuder även nya Toyotatruckar som specialanpassads efter kundens behov. Mer information om företaget finns på vår hemsida: www.snapphanetruck.se
För att fortsätta utveckla och effektivisera vår verksamhet söker vi nu en lager- och reservdelsansvarig till vår verkstad i Hässleholm.Arbetsuppgifter
Som lager- och reservdelsansvarig ansvarar du för att säkerställa ett effektivt reservdelsflöde i verksamheten. Det innebär att rätt reservdelar finns tillgängliga i rätt antal och vid rätt tidpunkt. I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för lagerhantering och reservdelsflöde
Hantera in- och utleveranser
Kontrollera beställningspunkter och lagernivåer
Genomföra analyser av flöde och lagerstatus
Stötta våra verkstadstekniker och resande servicetekniker med reservdelar
Hantera kontakter med leverantörer
Förhandla priser och avtalsvillkor
Följa upp och utvärdera leverantörers prestationer
Fakturering
Du arbetar aktivt med att utveckla och optimera reservdelshanteringen för att skapa ett effektivt och välfungerande lager.
Din bakgrund / Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har teknisk bakgrund inom mekanik, exempelvis från arbete med truckar, entreprenadmaskiner, lantbruksmaskiner, fordon eller annan teknisk serviceverksamhet. Erfarenhet av reservdelshantering eller lagerarbete är meriterande. Vi tror att du är en person som tycker om att analysera, organisera och optimera arbetsflöden. Du har ett öga för detaljer och strävar alltid efter hög kvalitet och noggrannhet i ditt arbete. Du har även en god samarbetsförmåga och trivs med att ha många kontaktytor, både internt med våra verkstadstekniker och servicetekniker samt externt med leverantörer.
Vi ser gärna att du:
Har teknisk/mekanisk bakgrund
Har erfarenhet av reservdelar, lager eller verkstadsmiljö
Är strukturerad och analytisk
Har god kommunikations- och samarbetsförmåga
Trivs i en praktisk och teknisk miljö
Har erfarenhet av affärssystem (erfarenhet av Pyramid är starkt meriterande)
Beroende på vilken spetskompetens just du har kan vi tillsammans med vårt nuvarande team på Snapphanetruck bygga ett ännu starkare och effektivare arbetslag.
Information och kontakt
Tjänsten är en heltidstjänst med arbetstid förlagd till dagtid och är en tillsvidareanställning hos Snapphanetruck AB, med 6 månaders provanställning. Lön enligt överenskommelse. Är du intresserad? Välkommen att skicka in din ansökan senast 2026-04-30. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansvarig rekryterare:
Christofer Johannesson
• 46 451-38 38 69chjo@snapphanetruck.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
