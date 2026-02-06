Lager- och Produktionspersonal till Järna & Vagnhärad
Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-02-06
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Södertälje
, Nykvarn
, Botkyrka
, Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
Uppdraget
Vill du arbeta i ett växande företag inom lager och produktion med varierande arbetsuppgifter? Vi söker nu engagerade medarbetare till två arbetsplatser i Järna och Vagnhärad för säsongsarbete från vår till höst, med start tidigast i mars. Det är ett krav att du kan arbeta hela sommaren, då detta är periodens mest intensiva fas. Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07:00-16:00.
I rollen kommer du att arbeta både med traditionellt lagerarbete och med produktion av artiklar kopplade till pooler, trappor och pooltak. För att trivas ser vi att du är praktiskt lagd, gillar ordning och struktur samt vill bidra till ett smidigt och effektivt arbetsflöde.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
• Plocka order med Ipad
• Fotografera plockade order
• Frisläppa order i Ipaden
• Skriva ut frakthandlingar
• Hantera plock av plywood och virke
• Paketering av poolstommar
• Paketering av tillbehörs lådor
• Producera poolstommar
• Producera pooltrapporKravprofil för detta jobb
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Truckkort: A1-A4, B2 och B3
ADR-utbildning (hantering och utleverans av farligt gods förekommer frekvent)
Datorvana - arbetet sker med iPad
Erfarenhet av lagerarbete eller produktionDina personliga egenskaper
• Noggrann
• Initiativtagande
• Flexibel
• Pålitlig
• Ansvarstagande
• Samarbetsförmåga
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid en eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor kring processen besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7171251-1830102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Södertälje City (visa karta
)
151 71 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9729265