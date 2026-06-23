Lager- och produktionsmedarbetare | Lernia | Malmö
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-06-23
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Vill du arbeta i en varierad roll där du kombinerar lagerarbete med produktionsuppgifter? Nu söker vi en engagerad medarbetare till en fabrik i Malmö!Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du både inom lager/logistik och i produktionen. Rollen innebär bland annat:
Lagerhantering och truckkörning
Plock och pack
Stöd i processrelaterade arbetsuppgifter i produktionen
Bidra till effektiva och säkra arbetsflöden
Om dig
Formell kompetens
Har truckkort och erfarenhet av skjutstativ- och motviktstruck
Har erfarenhet inom lager/logistik
Gärna har erfarenhet från processindustrin
Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system (erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 är meriterande)
Har B-körkort
Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
Är prestigelös, serviceminded och har en positiv inställning
Trivs i en flexibel roll där arbetsuppgifterna varierar
Meriterande:
Traverskort
Information
Anställning: Heltid
Arbetstider: 2-skift
Lön enligt kollektivavtal
Start omgående
Visstidsanställning på 6 månader med god möjlighet till tillsvidareanställning
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian på adrian.runsten@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7852872". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Engelbrektsgatan 15 (visa karta
)
211 33 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9975697