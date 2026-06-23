Lager- och produktionsmedarbetare | Lernia | Malmö

Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Malmö
2026-06-23


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Vill du arbeta i en varierad roll där du kombinerar lagerarbete med produktionsuppgifter? Nu söker vi en engagerad medarbetare till en fabrik i Malmö!

Publiceringsdatum
2026-06-23

Om tjänsten
Som medarbetare hos oss arbetar du både inom lager/logistik och i produktionen. Rollen innebär bland annat:

Lagerhantering och truckkörning

Plock och pack

Stöd i processrelaterade arbetsuppgifter i produktionen

Bidra till effektiva och säkra arbetsflöden

Om dig
Formell kompetens

Har truckkort och erfarenhet av skjutstativ- och motviktstruck

Har erfarenhet inom lager/logistik

Gärna har erfarenhet från processindustrin

Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system (erfarenhet av Microsoft Dynamics 365 är meriterande)

Har B-körkort

Är noggrann, ansvarstagande och engagerad

Är prestigelös, serviceminded och har en positiv inställning

Trivs i en flexibel roll där arbetsuppgifterna varierar

Meriterande:

Traverskort

Information

Anställning: Heltid

Arbetstider: 2-skift

Lön enligt kollektivavtal

Start omgående

Visstidsanställning på 6 månader med god möjlighet till tillsvidareanställning

Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian på adrian.runsten@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7852872".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Engelbrektsgatan 15 (visa karta)
211 33  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9975697

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