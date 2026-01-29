Lager- och logistikmedarbetare till Bake My Day
Bake My Day AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-01-29
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bake My Day AB i Sigtuna
, Uppsala
, Huddinge
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Bake My Day är ett av Sveriges snabbast växande bageriföretag. Vi producerar allt från bröd och surdegsprodukter till tårtor, bakelser och färdigrätter. För att möta vår tillväxt har vi byggt en ny toppmodern produktionsanläggning på 10 000 m2 i Arlandastad.
Om rollen
Vi söker nu en lagermedarbetare till vår logistik- och lagerverksamhet. Rollen är operativ och passar dig som trivs med fysiskt arbete, struktur och ett högt tempo i en livsmedelsmiljö.
Du är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och beredd att arbeta där behovet finns för att säkerställa ett effektivt och välfungerande lagerflöde.Dina arbetsuppgifter
Truckkörning (A- och B-behörighet)
In- och utleveranser
Lastning och lossning av gods
Lagerhållning, inventering och lagerkontroll
Distribution av råvaror till fabrikens avdelningar (bageri och konditori)
Packetering och hantering av råvaror
Övriga logistik- och lagerrelaterade arbetsuppgifter
Viktigt!!!
Arbete i frys ingår regelbundet och är en central del av tjänsten. Du behöver därför vara bekväm med att arbeta i kalla miljöer.KvalifikationerKvalifikationer
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkort A och B
Meriterande
Erfarenhet från livsmedelslager eller bageri
Grundläggande hygienutbildning
Tidigare erfarenhet av frysarbete
Vi erbjuder
Heltidsanställning i ett stabilt och växande företag
Modernt lager i nybyggd produktionsanläggning
Ett sammansvetsat team med högt engagemang
Utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik
En trygg arbetsplats med fokus på kvalitet och säkerhet
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: jobb@bakemyday.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Packeterare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bake My Day AB
(org.nr 556110-1550)
Lindberghs gata 2-5 (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Jobbnummer
9712960