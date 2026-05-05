Lager- och logistikmedarbetare | Dana TM4 | Åmål
Manpower AB / Lagerjobb / Åmål Visa alla lagerjobb i Åmål
2026-05-05
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad lagermedarbetare som trivs i en modern och högautomatiserad miljö? Nu söker Manpower en lager- och logistikmedarbetare till Dana TM4 - en nybyggd fabrik med fokus på framtidens eldrivna lösningar för tunga fordon. Här får du arbeta i ett litet, sammansvetsat team i en toppmodern produktionsmiljö. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Åmål
Start: ASAP
Uppdragslängd: 6 månader, med ambition om övertag direkt hos Dana
Arbetstider: Dagtid, kl. 07.00-16.00
Om jobbet
Dana TM4 är en nybyggd fabrik som stod klar 2023. Här produceras elmotorer inom segmentet tunga fordon såsom lastbilar, bussar och båtar. Lagret är till stor del automatiserat och arbetet sker i nära samarbete med robotar och produktion.
Som lager- och logistikmedarbetare arbetar du brett inom lagerflödet och har en viktig roll i att säkerställa kvalitet och leveransprecision i en mindre organisation där samarbete är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plock och pack av paket- och pallgods
Hantering av in- och utleveranser
Kvalitetskontroll och ankomstregistrering av gods
Bokning av transporter och förberedelse av utleveranser i affärssystem
Lagervård och inventering
Arbete nära transport- och produktionsflödet
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett tydligt kvalitetsfokus. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och känner dig trygg i en miljö där ordning och ansvar är viktigt.
Vi ser att du har:
Grundläggande datavana
Svenska och engelska i tal och skrift
Truckkort (vi ser gärna att du har A1-A4 och B1-B3)
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av lager- och logistikarbete
Erfarenhet av motviktstruck B1 och/eller ledstaplare A1
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Julia Höglund, via mejl: Julia.Hoglund@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
652 24 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9891635