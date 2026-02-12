Lager- & Transportpersonal till Matcentralen Göteborgs Stadsmission
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmissions Matcentral är en lager- och logistikverksamhet som tar emot stora volymer mat som annars skulle slängts.
Maten doneras framförallt från livsmedelsbranschen, bland annat på grund av korta datum, utgående artiklar, krossade förpackningar eller felmärkningar. Därefter förmedlar vi maten till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, samt till våra egna verksamheter där vi lagar hundratals måltider varje dag. På Matcentralen erbjuder vi också arbetsträning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Här får deltagaren möjlighet att arbetsträna i lagermiljö och får erfarenhet av arbetsuppgifter som matchar dagens behov på arbetsmarknaden. Vi räddar årligen ca 500 ton mat och har ca 20-25 arbetstränande hos oss.
OM TJÄNSTEN
Vill du göra skillnad för både människor och för miljön? Brinner du för hållbarhet och vill arbeta med att minska matsvinn samtidigt som du hjälper människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig egen försörjning? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Vi på Matcentralen söker just nu en engagerad lagerarbetare till vårt team i Mölndal. Som lagerarbetare hos oss hjälper du till med allt på lagret vilket innebär: ta emot inleveranser, packa upp och sortera varor, packa beställningar, förbereda utleveranser, inventering och städ.
Vi använder ett digitalt system för att ta emot beställningar samt för att registrera in- och ut varor så du behöver vara bekväm med att arbeta digitalt. Vi arbetar i olika temperaturer eftersom vi hanterar kolonialvaror, kylvaror och frysvaror.
Vi har pallställage så vi söker någon som har truckkort och som känner sig trygg i att köra truck. I rollen ingår även körningar några gånger i veckan så du behöver vara bekväm med att köra lätt lastbil.
Vi arbetar tillsammans med arbetstränande personer så en viktig del av rollen innebär att lära upp, stötta och uppmuntra våra deltagare i deras arbete hos oss.
VEM ÄR DU?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift på svenska.
Trivs med att arbeta fysiskt och har god grundfysik.
Behåller lugnet även under stressiga perioder.
Har en positiv, uppmuntrande attityd och tycker om att prata med och träffa olika typer av människor.
Har grundläggande IT-kunskap.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Lagerarbete, pack & plock
Livsmedelsbutik eller på annat sätt arbetat med livsmedel
Transport och logistik
Digitala lager-och/eller butiksystem
Handleda eller lära upp andra
Krav för tjänsten:
B-körkort och kan köra lätt lastbil
Truckkort och god vana att köra truck
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst.
Läs mer om oss här https://www.stadsmissionen.org/matcentral/.
PRAKTISK INFORMATION
Tjänsten är ett vikariat på 100% fram till 18 juni 2026. Vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: https://www.stadsmissionen.org/
Facebook: http://www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: https://www.instagram.com/gbgstadsmission/ https://www.instagram.com/stadsmissionenssecondhand_gbg/ https://www.instagram.com/restaurangsvinn/
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete? https://www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
