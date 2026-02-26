Lager- & Logistikmedarbetare Till Halsäng Stängsel
Är du en driven och ansvarstagande person med passion för lagerhantering och logistik? Vill du vara en del av ett växande företag med stark lokal närvaro? Då kan du vara den Lager & Logistikmedarbetare vi söker till Halsäng Stängsel i Halsäng i Falköpings kommun! Läs mer nedan och sök så snart du kan! DIN VARDAG I rollen får du en bred och omväxlande arbetsdag där du växlar mellan logistik, grindverkstad och kontakt med chaufförer och kollegor. Du arbetar med lastning och lossning av lastbilar, orderplock och enklare montage, samtidigt som du bidrar till ordning och struktur på området. Arbetstiden är 07:00-16:00, med två längre raster under dagen, inklusive gemensam frukost. Du kommer även att hantera vissa samtal och enklare administration i Monitor.
Exempel på arbetsuppgifter: - Lasta och lossa lastbilar samt hantera inkommande och utgående gods - Plocka och packa ordrar - Arbeta i grindverkstaden med montering av grindar och pallhantering - Köra truck och arbeta i Monitor - Bidra till ordning, struktur och ett smidigt dagligt flöde i hela verksamheten
En varierad roll för dig som vill jobba praktiskt, ta ansvar och vara en naturlig del av teamet.
VEM ÄR DU? Vi söker dig som är självgående, arbetsam och gillar ett praktiskt arbete där dagarna varierar. Du trivs med att jobba fysiskt, både utomhus och inomhus, och du har lätt för att ta ansvar och lösa problem när de dyker upp. Som person är du positiv, social och trygg i att arbeta både i grupp och på egen hand.
Du har tidigare erfarenhet från lager, logistik eller liknande arbetsmiljöer och är van vid att hantera gods, orderflöden, truckkörning och att hålla ordning. Arbetet kräver god struktur, noggrannhet och att du är bekväm med att ta initiativ.
Vi söker dig som: - har erfarenhet av lager- eller logistikarbete - har truckkort B och B-körkort - gärna har arbetat i Monitor eller andra logistiksystem - är noggrann, praktiskt lagd och lösningsorienterad - har god fysisk förmåga och trivs i en varierad vardag
Om du har ett praktiskt intresse och trivs i en miljö där man hjälps åt och dagarna ser olika ut, kommer du att passa väldigt bra hos oss.
VILL DU VETA MER? I den här rekryteringen samarbetar Halsäng Stängsel med Nexer Recruit, får du tjänsten kommer du att anställas av Halsäng Stängsel. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig Kristoffer Löwdin via e-post: kristoffer.lowdin@nexergroup.com
eller via 070-312 56 89. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, sista ansökningsdag 15/3.
OM HALSÄNG STÄNGSEL Verksamheten startades redan under 1970-talet. Under företagets första år var produktionen inriktad på flätat nätverk men sedan mitten av 90-talet är verksamheten mer inriktad på import och export av olika tråd produkter och grindar. Idag sysselsätter företaget 150 personer. Att företagets motto är "proffs på stängsel" kan bevisas med den mångfald av olika stängseltyper och tillbehör som saluförs - både från den egna modernt utrustade fabriken och agentprodukter. Vi arbetar aktivt med flera samarbetspartners där vi tillsammans skapar koncept till olika projekt och kunder. Så ansöker du
