Lager/produktionsmedarbetare i Nackaområdet
2025-09-03
Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker nu flertalet personer åt vår kund i Saltsjö-Boo.Om jobbet:
Du kommer att arbeta på ett fabriksbageri, vilket innebär att du både kommer att hjälpa till i produktionen men även i paketeringen.
Behovet från vår kund varierar, så vi är både intresserade av personer som vill jobba heltid men även deltid.
Fördel om du bor i närheten eller har tillgång till bil, då det kan vara svårt att ta sig fram kommunalt till 06.00.
Anställning utan krav på erfarenhet, vi ser enbart att du har följande personliga egenskaper.
• Du har en god förmåga att ta egna initiativ
• Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete
• Du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
• Du är stresstålig
• Du är noggrann och tar jobbet på största allvar
Plats: Saltsjö-Boo
Start: Omgående
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstid: 06.00-14,45 samt 13.30-22.15
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Kevin Söderberg kevin@submitbemanning.se Jobbnummer
9490325