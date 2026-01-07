Lager och produktionspersonal sökes till Lidingö!
2026-01-07
Uppdraget
Nu söker vi på Libera efter både Maskinoperatörer och Lagermedarbetare till en kund på Lidingö. Här kommer du att arbeta i en produktion med läkemedel eller på deras lager med att plocka och packa läkemedel.
Vem du är
Du gillar även att arbeta praktiskt och har lätt för att ta instruktioner. Har du tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller lagerarbete är det meriterande, men inte ett krav.
Vi söker en flexibel person som är bra på att arbeta under eget ansvar och jobbar på ett noggrant och säkert sätt. Arbetet ställer även höga krav på ansvarstagande, problemlösning och sammarbetsförmåga.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag på 2-skift, vilket innebär att du behöver kunna arbeta både dag och kvällstid.
God förståelse i det svenska språket både i tal och skrift
Meriterande
Truckkort A1-A4 och B1-B4
B-körkort
Tidigare erfarenhet som inom lager eller produktion
Tillsättning
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Omfattning
