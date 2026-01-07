Lager och produktionspersonal sökes till Lidingö!

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Lidingö
2026-01-07


Uppdraget
Nu söker vi på Libera efter både Maskinoperatörer och Lagermedarbetare till en kund på Lidingö. Här kommer du att arbeta i en produktion med läkemedel eller på deras lager med att plocka och packa läkemedel.
Vem du är
Du gillar även att arbeta praktiskt och har lätt för att ta instruktioner. Har du tidigare erfarenhet som maskinoperatör eller lagerarbete är det meriterande, men inte ett krav.
Vi söker en flexibel person som är bra på att arbeta under eget ansvar och jobbar på ett noggrant och säkert sätt. Arbetet ställer även höga krav på ansvarstagande, problemlösning och sammarbetsförmåga.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag på 2-skift, vilket innebär att du behöver kunna arbeta både dag och kvällstid.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Kvalifikationer
God förståelse i det svenska språket både i tal och skrift

Meriterande

Truckkort A1-A4 och B1-B4

B-körkort

Tidigare erfarenhet som inom lager eller produktion

Tillsättning
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6529559-1777322".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta)
172 67  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9671863

