Lager och produktionsmedarbetare till lager i västerhaninge
2025-09-04
Vi på Submit söker nu efter kvällspersonal till vår samarbetspartner inom stålindustrin i Stockholm.Arbetsuppgifter:
Du kommer att arbeta i en produktion där det tillverkas olika typer av stålgaller. Du kommer du jobba både i produktionen och på lagret. I arbetsuppgifterna ingår det bland annat att man punktsvetsar fast falsar. Varje serie görs i stora mängder så du bör gilla ett monotont arbete.
Punktsvetsning
Orderhantering
Utleverans
Profil:
God fysik
Händig
Intiativstagande
Gilla monotomt arbete
Krav: Truckkort A+B
Erfarenhet från liknande arbete
Svenska i tal och skrift
Plats: Haninge
Start: Omgående
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: 06.30-15.30
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
