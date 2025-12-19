Lagansvarig styrkeledare till Värends räddningstjänst
Värends Räddningstjänstförbund / Brandmansjobb / Växjö Visa alla brandmansjobb i Växjö
2025-12-19
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värends Räddningstjänstförbund i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för!
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för ca 117 000 invånare i Alvesta och Växjö kommuner. Hos oss arbetar idag 250 personer fördelade på förbundets tio brandstationer. Värends Räddningstjänsts uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vår vision: Ett tryggt och olycksfritt samhälle - för alla.
Vill du vara en del i ett större sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt och bidra till hur samhället utvecklas? Då kan det här vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av den nya rollen som lagansvarig styrkeledare. Du delar vår tro på nytänkande, samverkan och handlingskraft och du vill vara med och bidra till räddningstjänstens förmåga att möta framtida utmaningar.
En spännande förändringsresa pågår i organisationen där vi ser över schema, arbetssätt och ledningsstruktur. Mer information om vad detta kommer att innebära får du vid en eventuell intervju.
Lagansvarig styrkeledare ansvarar för arbetsledning, planering och organisering av det dagliga arbetet i laget utifrån ett kostnads- och kvalitetsmedvetet förhållningssätt.
I din roll bidrar du till att kommunkoncernens värdegrund efterlevs och genomsyrar organisationen. Du hanterar fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbetar för en god och säker arbetsmiljö. Du driver förändringsarbete i laget och bidrar till utveckling och förbättring av verksamheten.
Du agerar som arbetsgivarförträdare och kommer i dialog med din närmaste chef att:
* bidra till att ledningsbeslut genomförs och att laget följer lagar, policys och avtal
* planera bemanning och schemaläggning
* delta i rekrytering av personal och i planering samt uppföljning av medarbetares kompetensutveckling
* bidra till närmaste chefs arbete med lönesättning i samband med löneöversyn
Du tillstyrker tidsrapportering och ledigheter för medarbetare i laget och du samarbetar med och täcker vid behov upp för andra lagansvariga styrkeledare.
Du genomför utvecklingssamtal med medarbetarna i laget och planerar i dialog med närmaste chef för lagets samlade kompetensbehov.
Du blir en del av ett gott gäng och kommer att ha ett nära samarbete med de andra lagansvariga styrkeledarna och närmast ansvarig chef.Kvalifikationer
Utbildning:
* Ledningskurs 1 alternativt Räddningsledare A är meriterande.
* Annan chef- eller ledarskapsutbildning är meriterande för tjänsten.
* C-körkort är ett krav.
Kunskap och erfarenhet:
* Kunskap om och erfarenhet av det operativa verksamhetsområdet.
* Kunskap om och erfarenhet av att leda operativa räddningsinsatser.
* Kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsrätt är meriterande.
Du är entusiastisk och positiv även i tuffa situationer och du arbetar konstruktivt under press, stress och vid misslyckanden.
Du förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du lyssnar effektivt och håller andra informerade. Du hanterar frågor och problem direkt och öppet och ger specifik och konstruktiv feedback.
Du tar fram kort- och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska. Du följer upp hur arbetet går framåt gentemot mål och samordnar resurser utifrån det.
Du främjar och utvecklar andras idéer. Du delar med dig av information och expertis och du samarbetar och kompromissar med andra på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera.
Du har en öppen personlighet, god social kompetens, intresse av att lära och lära ut samt en vilja att utveckla dig själv och organisationens operativa förmåga.
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VR 9/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värends Räddningstjänstförbund
(org.nr 222000-1396) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Värends Räddningstjänst Kontakt
Styrkechef
Mikael Hallengren mikael.hallengren@vaxjo.se 073-4226232 Jobbnummer
9654734