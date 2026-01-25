"Lagans GK söker kock som vill sätta smak på golfupplevelsen!
Lagans Golfklubb / Kockjobb / Ljungby Visa alla kockjobb i Ljungby
2026-01-25
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lagans Golfklubb i Ljungby
Kocka sökes till Lagans GK!Publiceringsdatum2026-01-25Om företaget
Lagans GK är mer än bara golf - vi är en mötesplats för god mat, gemenskap och härliga upplevelser. Vår restaurang är öppen för både golfare och gäster som vill njuta av vällagad mat i en naturskön miljö.Om tjänsten
Vi söker kock/ar som vill vara med och skapa smakupplevelser som matchar vår vackra bana. Du kommer att arbeta med varierande menyer, allt från luncher och à la carte till catering och temakvällar.Arbetsuppgifter
Planera och förbereda menyer tillsammans med köksteamet
Tillaga mat med hög kvalitet och känsla för köksekonomi
Bidra med kreativitet och idéer till nya rätter
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Personalansvar för kök och restaurang
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock eller relevant utbildning med ett stort intresse för matlagning och bra råvaror.
Du behöver vara flexibel och trivas i ett högt tempo och ha en positiv inställning och gilla att arbeta i team
Vi erbjuder
En arbetsplats med fantastisk utsikt och härlig atmosfär med möjlighet att påverka menyer och utveckla din kreativitet med ett engagerat team.
Praktisk information
Plats: Lagans GK i Lagan
Omfattning: Heltid/deltid, säsong. Beroende på den sökande
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast 1 april.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till ulf@lagansgk.se
. Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ulf@lagansgk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lagans Golfklubb
Vittarydsvägen 1 (visa karta
)
341 50 LAGAN Kontakt
Ulf Larsson ulf@lagansgk.se 070-547 68 55 Jobbnummer
9702985