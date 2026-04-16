Lackerare Sökes Till Ny Smart-Repair Verkstad I Göteborg
Repair4You Hisings Backa AB / Lackerarjobb / Göteborg
2026-04-16
Lackerare sökes till ny SMART-repair verkstad i Göteborg - bli en del av något nytt!
Plats: Hisings Backa, Göteborg
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi har startad en ny del Repair2Care-verkstad i Göteborg, med fokus på smarta och miljövänliga reparationer för kosmetiska skador på bilar - främst leasingbilar och företagskunder. Vi söker nu en engagerad och yrkesskicklig lackerare som vill vara med från starten och bygga något långsiktigt.Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Utföra lackering av mindre skador: repor, stenskott, fälgar och plastdetaljer
Förarbete, maskering, färgblandning och finish
Arbeta med modern utrustning och färgsystem
Vara delaktig i förbättringsarbete och kunddialog
Vi söker dig som har
Erfarenhet som billackerare / industrilackerare
God känsla för kvalitet och noggrannhet
Positiv attityd och ansvarskänsla
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av SMART repair
Certifikat från exempelvis Standox, Glasurit eller liknande
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med i uppbyggnaden av en ny och växande verksamhet
Bra arbetsmiljö, eget ansvar och moderna verktyg
Konkurrenskraftig lön och bonusmöjligheter
Utrymme för utveckling inom konceptet och inom kedjan
Intresserad?
Skicka CV och kort personligt brev till: info@holmensbilvard.eu
Har du frågor? Kontakta oss på 0733844980.
Best regards!
Meryem Düzgün
• 46736908302
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@holmensbilvard.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Repair4You Hisings Backa AB
(org.nr 559011-7510)
Importgatan 10 (visa karta
)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Holmens Bilvård Jobbnummer
9858803