Lackerare sökes till expansivt företag - dagtid
Wikan Personal AB / Lackerarjobb / Ljungby
2025-11-14
Vill du bli en del av ett växande företag med fokus på kvalitet, precision och utveckling? Vi söker nu en erfaren och noggrann lackerare som vill arbeta dagtid i ett engagerat team där hantverk och yrkesstolthet står i centrumPubliceringsdatum2025-11-14Om företaget
Som lackerare hos oss arbetar du med hela processen - från förberedelse och maskering till lackering och efterkontroll. Du blir en del av ett kompetent team där vi ständigt strävar efter att leverera bästa möjliga resultat till våra kunder.
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag, vilket ger dig en bra balans mellan arbete och fritid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av lackering (industrilackering, billackering eller liknande)
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort och tillgång till bil, då arbetsplatsen ligger några mil utanför Halmstad
Har god arbetsmoral och en vilja att utvecklas
Information och kontakt
Placering: Strax utanför Ljungby
Omfattning: Heltid, dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
