Laboratory Engineer / Labbingenjör QC till Life Science-företag i Uppsala
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2026-07-08
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Academic Resource söker nu en Laboratory Engineer / Labbingenjör QC till ett Life Science-företag i Uppsala. Tjänsten är ett konsultuppdrag på 6 månader initialt, men med möjlighet till förlängning.
Arbetet är på heltid, on-site. Placering i Uppsala.
Start 1 september.
Beskrivning av avdelning och team:
Avdelningen för kvalitetskontroll (QC) har en viktig roll i att säkerställa att högkvalitativa produkter når kunder och bidrar till bättre hälsa världen över. Vårt team ansvarar för analytisk testning och kvalitetskontroll av produkter och bidrar därmed direkt till produktkvalitet, regelefterlevnad och tillförlitliga frisläppningsprocesser.
Du blir en del av en kompetent och samarbetsinriktad laboratoriemiljö där vi arbetar med ett brett spektrum av analytiska tekniker, bland annat HPLC, LC-MS, ÄKTA-instrument, mikroskopi och spektrofotometri. Noggrannhet, samarbete och ständiga förbättringar är centrala delar av vårt dagliga arbete.
Arbetsuppgifter och ansvar:
• Utföra analytisk testning enligt godkända instruktioner och etablerade kvalitetsstandarder.
• Rapportera, granska och godkänna analysresultat för produkter och beställda analyser samt säkerställa noggrannhet och regelefterlevnad genom hela processen.
• Initiera och driva utredningar av resultat utanför specifikation (OOS) och andra avvikelser samt bidra till ständiga förbättringar och robusta kvalitetsprocesser.
• Utföra kontroller, kalibreringar och underhåll av analysinstrument för att säkerställa tillförlitlig och effektiv laboratorieverksamhet.
• Uppdatera och godkänna arbetsinstruktioner, inklusive kontrollmetoder, standardmetoder och kalibreringsmetoder, för att säkerställa tydliga och regelmässigt korrekta arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
• Universitetsutbildning inom bioteknik eller kemi, alternativt motsvarande erfarenhet från industrin.
• Erfarenhet av att arbeta med ÄKTA-, HPLC-, FPLC- och LC-MS-instrument.
• Kunskap om elektrofores.
• Flytande svenska och grundläggande kunskaper i engelska.
• Grundläggande datorvana samt erfarenhet av Microsoft Office.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin.
• Flytande engelska.
• Erfarenhet av Oracle och LIMS.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som laboratorieingenjör inom QC söker vi dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett starkt fokus på att arbeta enligt gällande regelverk och rutiner. Du tar ansvar för ditt arbete, arbetar strukturerat och trivs med att självständigt utföra rutinanalyser och följa etablerade processer.
Rollen passar dig som uppskattar laboratoriearbete, har lätt för att anpassa dig när prioriteringar förändras och kan planera samt prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet.
Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn.
Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CLE0726
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
We take you further! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CLE0726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
(org.nr 556649-0917) Arbetsplats
Academic Resource AB Uppsala Jobbnummer
9997321