Laboratorietekniker vid Klinisk mikrobiologi, Umeå

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda. Verksamheten innefattar
klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk patologi, biobank och vävnadsinrättning. Vårdhygien Västerbotten försörjer i dagsläget också Region Jämtland Härjedalen med hygienläkarkompetens via ett samverkansavtal. Via avtal har Laboratoriemedicin totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Verksamheten är ackrediterad.
Klinisk mikrobiologi i Umeå bedriver en bred mikrobiologisk diagnostik inom bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi. Upptagningsområdet är region Västerbotten men vi mottar också prover från norra regionen och övriga Sverige då vi är nationellt referenslaboratorium för tularemi, Sindbis- och hantavirus. Laboratoriet ger beslutsunderlag för behov, behandla och förebygga infektioner. Vi arbetar aktivt att utveckla och förbättra metoder och arbetssätt för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet för att möta framtidens sjukvård. Vi är konsulter för sjukvården och deltar regelbundet i kliniska ronder samt bidrar i utbildningen av läkare. Samarbetet med Umeå universitet är nära och aktiv forskningsverksamhet pågår på laboratoriet. Avdelningen har 85 engagerade medarbetare.
Specialiteten och kliniken genomgår ett större förändringsarbete inom diagnostik och service till våra kunder. I förändringsarbetet ingår att utveckla decentraliserad mikrobiologisk diagnostik i regionen. Vi är mycket måna om att arbeta i positiv anda med fokus på patientens bästa.
Som laboratorietekniker hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du ger viktig service och möjliggör insatser som bidrar till en viktig del inom diagnostik av infektionssjukdomar.
Vid anställning inom den teknisk biokemiska enheten (TBK) arbetar du med tillverkning av mikrobiologiska odlingsmedier och biomedicinska reagens, vilket innebär hantering av kemiska ämnen och substrat samt sköter disk- och steril hantering. I vissa fall kan du även arbeta med provhantering och omhändertagande av prover. Arbetet innebär även rutinmässigt underhåll, påfyllning av förbrukningsmaterial, rengöring samt att det är viktigt att du håller ordning och reda på arbetsplatsen. Du arbetar dagtid.
Arbetsuppgifterna kan variera utifrån personlig lämplighet och tidigare erfarenhet. Du arbetar självständigt, med ett stort eget ansvar, men tillsammans med kunniga kollegor i ett nära samarbete.
Arbetsuppgifterna är varierande och du skall arbeta enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem vilket verksamheten är anpassad till. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse eller har erfarenhet från vård/omsorg, att du tycker att kemi är ett spännande ämne samt önskar ett varierande arbete med stort eget ansvar.
För oss är det viktigt att du har en positiv inställning till ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra i grupp och kan arbeta utifrån skriftligt uppsatta metoder och rutiner samt att du har god förmåga att fokusera i krävande situationer.
I arbetet krävs det att du ska arbeta parallellt med flera olika uppgifter vilket ställer krav på att du arbetar strukturerat, fokuserat och kan prioritera i stressiga situationer. Viktigt är att du är noggrann, kvalitetsmedveten och serviceinriktad.
Arbetet är omväxlande och föränderligt vilket ställer höga krav på ett flexibelt arbetssätt samt god kommunikativ förmåga. Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, är en förutsättning för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
