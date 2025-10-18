Laboratorietekniker till ledande Thermo Fisher Scientific
Academic Work Sweden AB / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-10-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Som laboratorietekniker på Thermo Fisher Scientific blir du en viktig del av ett team där produktion och vetenskap möts i en världsledande miljö. Du arbetar med tillverkning av diagnostiska tester som gör skillnad för människors hälsa, från småskalig produktionskoppling av ImmunoCAP-bulkar till framtagning av buffertar och noggrann dokumentation enligt högsta kvalitetskrav. Rollen kombinerar hands-on arbete, hög precision och samarbete i en dynamisk laborativ miljö och är perfekt för dig som vill utveckla din industriella erfarenhet i en internationell och innovativ verksamhet. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Thermo Fisher Scientific är en global ledare inom läkemedel och bioteknik med över 100 000 medarbetare världen över. I Uppsala finns divisionens globala huvudkontor, där innovation och produktion möts och visionen om att förbättra människors hälsa blir verklighet varje dag. Här bedrivs allt från forskning och utveckling till affärsutveckling, strategi och toppmodern tillverkning. Inom ImmunoDiagnostics Division (IDD) utvecklar, tillverkar och marknadsför Thermo Fisher diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Med 1 900 medarbetare globalt är IDD världsledande inom in vitro-diagnostik av allergi och en stark aktör inom autoimmundiagnostik i Europa.
Som laboratorietekniker inom Manufacturing Small Scale på Thermo Fisher Scientific blir du en viktig del av ett engagerat produktionsteam där precision, kvalitet och samarbete verkligen står i centrum. Här får du arbeta med småskalig produktionskoppling av ImmunoCAP-bulkar, tillverkning av buffertar och noggrann dokumentation, allt enligt högt ställda kvalitetskrav. Du sköter processordrar i SAP och ser till att alla moment följer fastställda processpecifikationer, samtidigt som du bidrar med idéer och förbättringar som gör arbetet ännu smidigare och effektivare. I den laborativa miljön med många manuella moment får ditt tekniska intresse, din noggrannhet och din förmåga att samarbeta komma till sin rätt varje dag. Som en del av Manufacturing Small Scale-teamet i Uppsala blir du en nyckelperson i produktionen, där varje steg du tar bidrar till att förbättra människors hälsa världen över. Rollen är praktisk, varierad och full av ansvar, och här får du verkligen känna att ditt arbete gör skillnad.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Thermo Fisher Scientific. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst fram till 31/3-26. Efter det finns goda möjligheter till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt jobb på ett internationellt företag där dina initiativ och idéer värdesätts
• Arbete i en engagerad grupp där klimatet är öppet och hjälpsamt
• En spännande roll hos en organisation som våra nuvarande konsulter beskriver som en fantastisk arbetsplats
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-18Dina arbetsuppgifter
• Utföra produktionskoppling (bulk) av Small Scales ImmunoCAP-produkter i laborativ miljö
• Tillverka buffertar som ingår i tillverkningsmomenten
• Uttag och avbokning av processordrar i SAP
• Beräkning och uppdatering av bufferttavla
• Dokumentera arbete löpande i journaler enligt kvalitetskrav och processpecifikationer
• Utföra tillsyn, skötsel och operatörsunderhåll av utrustningar
• Bidra till ständiga förbättringar och utveckling av gruppens arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet från industri och trivs med högt tempo i produktion
• Har tekniskt intresse och trivs med manuella moment i laborativ miljö
• För denna tjänst kan du inte vara allergisk, då du kommer i kontakt med allergent material
• Är mycket bekväm med svenska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är mycket meriterande om du:
• Är van vid dokumentation och har erfarenhet av att följa regulatoriska krav såsom GMP, QSR och ISO 13485
Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann och prestigelös. Du är drivande i ditt arbetssätt och tycker om problemlösning. Vidare bör du ha en positiv grundinställning och eftersom du kommer att arbeta i team är det viktigt att du besitter en god samarbetsförmåga.
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, mån-fre under dagtid
• Placering: Uppsala Business Park
• Övrigt: Som en del av processen kommer det genomföras ett drogtest
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Thermo Fisher Scientific presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115190". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9563387