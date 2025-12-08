Laboratorietekniker till Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin i Umeå
2025-12-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Klinisk patologi är en del av Laboratoriemedicin, en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt det kvalitetssystem som Laboratoriemedicins ackreditering grundas på. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund. Tack vare vår snabba utveckling och ökande antal analyser har bemanningen utökats avsevärt de senaste åren, och vi har blivit en stor grupp med stark sammanhållning, humor och arbetsglädje.
Vi söker nu dig som vill arbeta i ett engagerat team av kollegor för precisionsarbete med vävnadsprover.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som laboratorietekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som bidrar till en viktig del i vår cancersjukvård. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Ansvara för provhanteringens preanalytiska fas
• Provmottagning, inregistrering i vårt patientdatasystem, preparering av prover och underhåll av utrustning
• Utföra rutinmässigt underhåll, påfyllning av förbrukningsmaterial och rengöring
• Arbeta enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem
Din placering blir vid sektionen för Histopatologi, men du kan också komma att bidra till avdelningsgemensamma uppgifter och stödja andra sektioner inom Klinisk patologi och Laboratoriemedicin i stort.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Undersköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet.
* Har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
* Arbetar noggrant, metodiskt, serviceinriktad, självgående och tar stort ansvar för ditt jobb.
* Kan arbeta självständigt utifrån uppsatta skriftliga metoder.
* Har viss datavana och har lätt för att ta till dig ny kunskap.
* Erfarenhet från arbete med laboratorierelaterade informationssystem värdesätts.
* Erfarenhet från laboratorium, vårdavdelningar/primärvård är meriterande.
* Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
