Laboratorietekniker till Eurofins Water Testing
2026-01-14
På vattenavdelningen i Lidköping analyserar vi olika matriser av vatten, exempelvis dricks, brunns, avlopps- och recipientvatten. För att kunna möta våra kunders behov har vi verksamhet dygnet runt och söker nu 2 st laboratorietekniker för att stärka vår arbetsgrupp. Du kommer att ingå i en grupp på omkring 30 personer. Intressant? Då är du kanske vår nya kollega!
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
På vattenavdelningen analyserar vi tusentals prover per vecka, det kan handla om prover från jorden där förskolan skall byggas, vatten från kranen du dricker eller från avloppet som rinner ut i våra hav och sjöar. Allt för att ge våra kunder möjligheten skapa en giftfri miljö eller säkra livsmedel. Vår huvudsakliga verksamhet består av provberedning och analys där vi med hjälp av den senaste
analystekniken levererar analysresultat till våra kunder. Du är en viktig del i kedjan för att nå ett effektivt flöde!
Vad erbjuder vi dig?
En trygg arbetsplats med kollektivavtal och pensionslösningar.
Två extra semesterdagar och flexibel arbetstid för en bättre balans mellan arbete och fritid.
Möjlighet att utvecklas professionellt inom Eurofins, där vi värdesätter din personliga utveckling.
En meningsfull arbetsmiljö där du bidrar till att göra världen lite bättre varje dag.
Flyttbonus på 15 000 kr om du flyttar mer än 8 mil för att arbeta hos oss.
Läs mer om vilka förmåner vi erbjuder på vår karriärsida.
Vi är stolta över att verka i Lidköping som 2025 återigen utsetts till en av årets superkommuner. Lidköping sticker ut tack vare en god barnomsorg och arbetsmarknad, samt ett levande kulturliv och fina fritidsmöjligheter. Vill du läsa mer? Besök lidkoping.se.
Vem är du som söker?
Vi söker dig med gymnasieutbildning, gärna inom naturvetenskapliga eller tekniska områden. Du som söker har en positiv inställning och trivs i en miljö med ett högt tempo. Du har god förmåga att planera och är kvalitetsmedveten. Att vara flexibel faller sig naturligt, likaså din förmåga att samarbeta. Att bidra till en positiv teamkänsla är för oss viktigt då resultatet av det utförda arbetet bygger på att du tillsammans med dina kollegor förväntas vara en stabil punkt i arbetskedjan. Initiativtagande och ansvarstagande ligger till grund för ett lyckat arbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Då arbetsbeskrivningar och rutiner är på svenska, behärskar du svenska väl i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande.
Övrig information
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar på annat sätt tas inte med i rekryteringsprocessen.
Om du är en av kandidaterna vi väljer att gå vidare med efter att vi gått igenom din ansökan bjuds du in att besvara några korta frågor i en video till oss.
Tjänsterna är på dagtid, heltid. En tillsvidareanställning med 6 mån provanställning samt en visstidsanställning. Månadslön och tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Lidköping.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Catarina Wollsén, Avdelningschef, catarina.wollsen@etn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Sara Johansson, HR-Support, sara.johansson@sc.eurofinseu.com
Sista ansökningsdag är 2026-02-15.
Detta är ett heltidsjobb.
Sjöhagsgatan 3
531 40 LIDKÖPING
