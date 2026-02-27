Laboratorietekniker till ett Tekniskt Bolag!
Friday Väst AB / Laborantjobb / Lilla Edet Visa alla laborantjobb i Lilla Edet
2026-02-27
Är du noggrann och strukturerad med ett intresse för laborativt arbete? För vår kunds räkning söker vi en Laboratorietekniker för ett vikariat med chans till förlängning, där du får vara med och säkerställa kvaliteten i deras produktion. Här får du ta ansvar, bidra med initiativ och jobba tätt tillsammans med engagerade kollegor. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Laboratorietekniker kommer du att ha en central roll i deras laborativa arbete med fokus på kvalitetssäkring av råvaror, mellan- och slutprodukter inom deras katalysatorproduktion. Din huvudsakliga uppgift blir att testa och analysera material i laboratoriet för att säkerställa att det uppfyller fastställda kvalitetskriterier. Utöver det praktiska analysarbetet ansvarar du även för den tillhörande administrationen kring tester och analyser. Du rapporterar direkt till Team Leader Lab och samarbetar nära både dina kollegor i laboratoriet och med teamen inom logistik och produktion.
Några av arbetsuppgifter kommer att vara:
Köra reaktorer för att testa katalysatorer
Utföra analyser och dokumentera resultat
Underhålla och kalibrera laboratorieutrustning
Delta i utredningar och metodutveckling
Arbeta enligt säkerhetsrutiner och hantera kemikalier på ett säkert sätt
Samarbeta med produktion och övriga labbteamet
VI SÖKER DIG SOM:Har en relevant utbildning inom kemi, t.ex. kemiingenjör, biomedicinsk analytiker eller motsvarande - minst yrkeshögskola/kandidatnivå
Tycker om att arbeta hands-on med instrument och kemikalier
Är obehindrad i svenska i både tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från arbete i provverksamhet eller labbmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du uppskattar laborativt rutinarbete och har ett öga för detaljer. Du arbetar noggrant och strukturerat, med ett starkt fokus på säkerhet, samtidigt som du säkerställer hög kvalitet i allt du gör. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, är initiativrik och bidrar gärna med förbättringsförslag kring arbetssätt och processer. Rollen kräver även att du har lätt för att samarbeta och kommunicera, både med kollegor i laboratoriet och med andra avdelningar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget för ett vikariat, med goda möjligheter till förlängning. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, vikariat. Start omgående och fram till årskiftet till 2027, med goda chanser till förlängning.
Placering: Norr om Göteborg
Rekryteringsansvarig: Evelina Ogheden
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9768978