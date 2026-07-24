Laboratorietekniker till Centrum för Medicinsk Genomik
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2026-07-24
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du bidra till framtidens genetiska diagnostik?
Centrum för Medicinsk Genomik (CMG) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker en laboratorietekniker till sektionen Provhantering och preanalys.
Hos oss får du en viktig roll i den genetiska diagnostikkedjan. Genom att säkerställa att prover hanteras korrekt bidrar du till diagnostik av cancersjukdomar, ärftliga sjukdomar och sällsynta diagnoser. Vi erbjuder ett utvecklande arbete inom ett område där ny teknik och verksamhetsutveckling är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
CMG är en del av verksamhetsområde Klinisk genetik och genomik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi ansvarar för genetiska laboratorieanalyser inom flera medicinska specialiteter och bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin i Västra Götalandsregionen.
Våra laboratorier är organiserade i sektionerna Provhantering och preanalys, Cytogenetik, Kvantitativ PCR, Sanger/Fragmentanalys samt NGS (Next Generation Sequencing).
Hos oss arbetar flera yrkesgrupper tillsammans i tvärprofessionella team med fokus på kvalitet, utveckling och patientnytta.Dina arbetsuppgifter
Som laboratorietekniker på sektionen Provhantering och preanalys arbetar du med att:
Ta emot, kontrollera och registrera prover och remisser i laboratoriets informationssystem (LIS) Märka, skanna och administrera provmaterial och remisser Hantera biobankning samt skicka prover till externa laboratorier Distribuera laboratoriesvar Medverka i verksamhetens kvalitetssäkringsarbete
Arbetsuppgifterna kan även omfatta provtagning, enklare laborativt arbete, provtransporter, registervård, fakturahantering och andra administrativa uppgifter.
Sektionen utvecklas kontinuerligt med nya digitala lösningar och arbetssätt. Tjänsten kan därför förändras över tid utifrån verksamhetens behov och innebär möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens laboratoriestöd inom Klinisk genetik och genomik.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till patienters diagnostik och vård. Du blir en del av en verksamhet inom medicinsk genetik och precisionsmedicin med engagerade kollegor och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder individuell introduktion, internutbildning och kvalitetssäkrad upplärning. Du får även möjlighet att delta i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har fullständig gymnasieutbildning Är utbildad undersköterska, laboratorietekniker eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, motsvarande minst nivå C1
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom sjukvård eller laboratorieverksamhet Erfarenhet av administrativt arbete och registrering i digitala system Erfarenhet av provhantering eller laboratoriearbete Erfarenhet av arbete i kvalitetssäkrad eller ackrediterad verksamhet
Om dig
Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande med ett serviceinriktat arbetssätt. Du trivs med samarbete, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade arbetssätt.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat och vill vara med och utveckla verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Medicinaregatan 3B (visa karta
)
413 90 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk Genetik och Genomik Kontakt
Enhetschef
Frida Oddhammar frida.oddhammar@vgregion.se 0722-159511 Jobbnummer
10010605