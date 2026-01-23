Laboratorietekniker, Biobanken Norr, Laboratoriemedicin, Umeå
2026-01-23
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå och omfattar cirka 550 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även Biobanken norr, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.
Vid Biobanken norr i Umeå arbetar idag 28 personer vilka utgörs bland annat av biomedicinska analytiker, laboratorietekniker och ingenjörer. Vårt huvuduppdrag är att stödja allmänheten och vården genom att ta hand om prov som samlas in för vård och behandling samt forskning och utveckling. Vår uppgift är att verka för insamling och öka tillgängligheten till befintliga prov samt för att göra norra regionen attraktiv för forskning. Vi ansvarar för alla forskningsprovsamlingar som hanteras och förvaras inom enheten samt alla kliniska provsamlingar som finns under respektive specialitet inom Laboratoriemedicin.
Som medarbetare på Biobanken norr jobbar du dagtid på vardagar med det gemensamma målet att förbättra framtidens vård. Genom att möjliggöra forskning så gör vi tillsammans en stor skillnad för existerande och framtida patienter!
Vi söker nu en laboratorietekniker till vårt team.
Som laboratorietekniker hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Biobanken norr erbjuder service till forskare genom att bland annat bistå med rådgivning, hantering, förvaring och distribution av prov. Som laboratorietekniker arbetar du bland annat med att ta emot, sortera och preparera prover för vidare analys. Du arbetar också med att registrera in redan tagna prover, hämta och lämna tillbaka prover från andra avdelningar samt arbeta i vårt fryshotell med att plocka prover som ska ingå i forskning på olika sjukdomar, för att förbättra vården.
Arbetsuppgifterna ställer krav på hög noggrannhet och du jobbar enligt fasta rutiner. Din huvudsakliga uppgift är att medverka i det dagliga arbetet på laboratoriet och i fryshotellet. Arbete i frysar är en del av arbetet och tunga lyft förekommer.
Arbetet sker enligt Laboratoriemedicins kvalitetssystem och enligt gällande ISO-standarder.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning, utbildning som laborant eller annan likvärdig utbildning efterfrågas. Du skall kunna arbeta självständigt och noggrant utifrån uppsatta skriftliga metoder. Arbetet kräver en hög grad av flexibilitet då arbetsuppgifterna kan behöva justeras allt eftersom förutsättningarna under dagen kan förändras. Det krävs en god samarbetsförmåga.
Erfarenhet från arbete med vårdrelaterade informationssystem värdesätts. Erfarenhet från vårdavdelningar eller primärvård är meriterande, eftersom vi tror att det ger dig en större känsla för patienten bakom provet.
Välkommen med din ansökan!
