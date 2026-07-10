Laboratoriepersonal till Eurofins Environment
Eurofins National Service Center Sweden AB / Biomedicinjobb / Lidköping Visa alla biomedicinjobb i Lidköping
2026-07-10
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eurofins National Service Center Sweden AB i Lidköping
, Jönköping
, Linköping
, Katrineholm
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
Som laboratoriepersonal hos oss kommer du, tillsammans med ett härligt gäng kollegor, att ha en central roll i upparbetningen av prover inom mark och vatten samt ansvara för instrumentkörning och rapportering av provresultat.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar du till en bättre värld. Det är en meningsfull känsla som skapar motivation och engagemang, det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång.
Vi är stolta över att verka i Lidköping som 2025 återigen utsetts till en av årets superkommuner. Lidköping sticker ut tack vare en god barnomsorg och arbetsmarknad, samt ett levande kulturliv och fina fritidsmöjligheter. Vill du läsa mer? Besök lidkoping.se.
Vem är du som söker?
Vi söker dig som har ett stort intresse för laboratoriearbete och beroende på vilken utbildning- och erfarenhetsbakgrund du har kan du bli anställd i olika befattning. För rollen som laborant behöver du laborantutbildning eller annan relevant utbildning. Som laboratorieassistent/laboratorietekniker behöver du ha en gymnasieexamen, gärna inom naturvetenskap. Erfarenhet av laboratoriearbete är meriterande i alla befattningar.
Då vi hanterar en stor mängd analyser behöver du vara van vid och kunna hantera mycket arbete på ett effektivt sätt. Du har ett systematiskt tillvägagångssätt och lägger stor vikt vid kvalitet. Att arbeta i team är en självklarhet för dig för att uppnå gemensamma mål.
Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som i skrift, då instruktioner och dokumentation mestadels är på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Praktisk information:
Vi rekryterar löpande, men på grund av semestertider kommer urvalsprocessen att påbörjas först i augusti månad. Tveka dock inte att söka redan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar på annat sätt tas inte med i rekryteringsprocessen.
Tjänsterna avser visstidsanställning till och med 2026-12-31, med möjlighet till förlängning. Arbetstiden är dagtid och förskjuten arbetstid förekommer. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Lidköping
För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-avdelningen: HR@sc.eurofinseu.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurofins National Service Center Sweden AB
(org.nr 556718-1499)
Sjöhagsgatan 3 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Eurofins Environment Testing Lidköping Jobbnummer
9999934