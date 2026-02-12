Laboratoriemedarbetare till läkemedels-och missbruksanalyser
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
VAD
Vi söker nu en ny medarbetare till vår avdelning för läkemedel och droganalyser. Vi analyserar drogprover från beroendevården, sjukvården och företagshälsovården. Vi har ett högt kundfokus med sikte på god service och kvalitet. En stor del av de analysmetoder som används har vi utvecklat själva. De analystekniker vi använder oss av är bland annat LC-MS/MS, HR-LC MS, HPLC samt immunkemiska metoder. I tjänsten ingår bland annat provberedning och analys, utvärdering av resultat, underhåll av instrument allt i enlighet med de kvalitetskrav som ställs i en ackrediterad verksamhet.
Vi satsar på individuell kompetensutveckling och vi vill att våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kan klara flera olika arbetsuppgifter för att på så vis skapa starka lag. Lagarbete och gott arbetsklimat är viktigt för oss. Den dagliga verksamheten bedrivs med korta beslutsvägar och stor laganda.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror att du har förmåga att jobba målinriktat, strukturerat och är mycket noggrann. Du tycker om att ha flera processer i gång samtidigt för att på så sätt arbeta effektivt. Vi söker dig som älskar att laborera och som känner dig bekväm i att ta egna beslut. Vi tror att du är intresserad av att ständigt förbättra kvalitén på det vi gör. Då vi ser kvalitetskänsla och hög servicenivå som en självklarhet hos våra medarbetare, är detta egenskaper som du besitter. Vidare ser vi att du är öppen för kontinuerlig förändring och utvecklingsarbete utifrån Lean då det är något som genomsyrar vår organisation.
Vi ser även att du:
- Är kemist, biomedicinsk analytiker eller har en högskoleutbildning med inriktning mot laboratoriemedicin/kemi/medicinteknik eller motsvarande.
- Behärska svenska i tal och skrift.
- Är väl förtrogen med moderna IT lösningar både gällande program och instrumentering.
- Erfarenhet av arbete med LCMSMS -instrumentering och att ha jobbat med felsökning och metodutveckling på dessa system är mycket meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vid intresse tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt och vi kallar till intervju löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
VAR
Tjänsten är placerad vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där vi totalt är ca 100 medarbetare och en del i Laboratoriemedicin Region Sörmland på ca 150 medarbetare. På avdelning för läkemedel och droganalyser är vi ett team på fjorton medarbetare. Här arbetar kemister, BMA, laboranter och läkare tillsammans.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
