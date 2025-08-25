Laboratorieingenjör Sökes Till Eurofins Kompetenscenter För Pfas!
Eurofins National Service Center Sweden AB / Laborantjobb / Lidköping Visa alla laborantjobb i Lidköping
2025-08-25
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eurofins National Service Center Sweden AB i Lidköping
, Jönköping
, Linköping
, Katrineholm
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad miljöanalys och vara med och göra skillnad för både människor och natur? Vi söker nu en laboratorieingenjör som vill utvecklas inom ett högaktuellt område och bli en del av vårt engagerade team.
Vilka är vi?
Vi är kanske inte så kända för dig men allt vi gör har en positiv inverkan på ditt liv, din hälsa och på miljön. Vi analyserar maten du äter, luften du andas och medicinerna du behöver - vi jobbar för att du ska känna dig trygg, vi kallar det Testing for Life. Eurofins är en global ledare inom analystjänster med mer än 65 000 medarbetare runtom i världen. Visste du att i Sverige är vi nära 650 medarbetare? Hos oss finns ett 50-tal olika roller, bland annat labbingenjörer, systemutvecklare, miljövetare och kundsupportmedarbetare. Tillsammans jobbar vi utifrån våra kärnvärden: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism & Hållbarhet.
Vad du kommer att göra hos oss
I rollen får du en gedigen introduktion till hela processen kring PFAS-analyser och möjlighet att växa in i en specialistroll. Ditt huvudsakliga arbete består av att analysera och utvärdera kromatogram, där du säkerställer kvalitet och noggrannhet.
Du arbetar även med våra avancerade instrument - från start och övervakning till löpande underhåll - vilket ger dig en bred teknisk kompetens inom laboratoriearbete.
Även om du främst arbetar i laboratoriet ingår viss kundkontakt, där du får bidra med din kompetens på ett professionellt sätt.
I rollen får du:
En spännande arbetsmiljö med toppmodern laboratorieutrustning
Möjlighet att utvecklas inom ett högaktuellt område
Vara del av ett engagerat team med god stämning
Ett arbete där ditt bidrag gör verklig skillnad
Vem är du som söker?
Relevant eftergymnasial utbildning, inriktning analytisk kemi.
Erfarenhet av instrument, LC -msms och GC -msm är meriterande.
Kompetenser som drivkraft, noggrannhet, analytisk förmåga samt ett strukturerat arbetssätt är viktigt för att lyckas i rollen. Då vi jobbar i team är teamkänsla och kommunikation viktiga egenskaper.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss bidrar du till en bättre värld. Det är en meningsfull känsla som skapar motivation och engagemang, det känns extra bra att gå till jobbet varje dag. Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är Eurofins mest värdefulla tillgång och en förutsättning för framgång. Det finns möjlighet att delta i spännande och utmanande projekt som kan leda till att du får utvecklas professionellt i ett globalt nätverk med god tillväxt.
Vi bryr oss om våra medarbetare och vill att du ska må bra på jobbet, därför får du 3 000 kr i friskvårdsbidrag varje år och dessutom får du frukost varje dag. Vi vill att för att du ska få ihop livet utanför jobbet, därför har vi flexibel arbetstid och möjlighet till egna hälsoaktiviteter på arbetstid. Du har möjlighet till föräldralön den dagen du behöver vara föräldraledig. Flyttar du mer än 8 mil, kan du få en skattefri flyttbonus på 15 000 kr. Läs mer om vilka förmåner vi erbjuder på careers.eurofins.com/se.
Vi är stolta över att verka i Lidköping som 2024 för tredje året i rad hamnat i toppen för årets superkommun i kategorin "Mindre kommuner och landsbygdskommuner" av Dagens Samhälle. Lidköping sticker ut tack vare en god barn- och äldreomsorg, bra ekonomi och arbetsmarknad, samt ett levande kulturliv och fina fritidsmöjligheter. Vill du läsa mer om superkommunen? Besök lidkoping.se.
Praktisk information
Tjänsten är på heltid, dagtid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Lidköping. Målsättning för tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag om du är intresserad! Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
För frågor om rollen kontakta PBU-chef Monica Widström, monica.widstrom@ftn.eurofins.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Damir Sabotic, damir.sabotic@sc.eurofinseu.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurofins National Service Center Sweden AB
(org.nr 556718-1499)
Sjöhagsgatan 3 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Eurofins Food & Feed Testing Lidköping Jobbnummer
9474064