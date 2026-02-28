Laboratorieingenjör inom QC till Thermo Fisher Scientific
En möjlighet väntar för dig som vill ta plats hos ett globalt Life Science-företag där banbrytande diagnostik utvecklas för att hjälpa människor världen över. På Thermo Fisher Scientific i Uppsala får du som laboratorieingenjör inom QC arbeta i en laborativ miljö där varje analys kan göra verklig skillnad för människors hälsa. Du blir en del av ett team som säkerställer kvaliteten på diagnostiska tester som används globalt, och här kombinerar du praktiskt labbarbete med noggrannhet, kvalitetssäkring och ett tydligt fokus på precision och struktur. Hos Thermo Fisher Scientific handlar varje arbetsdag om något större. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Thermo Fisher Scientific är ett globalt läkemedel- och bioteknikbolag med 100 000 anställda och en årlig omsättning på över 40 miljarder dollar. I Uppsala finns den största svenska siten för Thermo Fisher med 1000 medarbetare och de är ett huvudsätena för en av deras divisioner globalt. Thermo är verksamma inom strategiska, administrativa och affärsutvecklande aktiviteter samt hemvist för forskning och utveckling såväl som toppmodern tillverkning. Deras ImmunoDiagnostics Division (IDD) utvecklar, tillverkar och marknadsför diagnostiska test för allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Med 1 900 anställda globalt är IDD världsledande inom in vitrodiagnostik av allergi och en ledare inom autoimmundiagnostik i Europa. I Uppsala, med drygt 750 medarbetare, finns divisionens globala huvudkontor med både utveckling och tillverkning.
I rollen som laboratorieingenjör inom QC får du ett varierat och laborativt arbete där du bidrar direkt till kvalitetssäkringen av diagnostiska tester som används för att diagnostisera allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Du arbetar praktiskt med att förbereda och genomföra analyser, pipettera, hantera humana prover och starta körningar på avancerade laboratorieinstrument. En viktig del av din vardag är att utvärdera resultat, jämföra mot specifikationer och dokumentera bedömningar för att säkerställa att analyserna uppfyller både interna kvalitetskrav och regulatoriska standarder. Dessutom deltar du i laboratoriets driftsrutiner som exempelvis underhåll av utrustning och uppföljning av kvalitetskontroller som ligger till grund för att testerna ska vara tillförlitliga i kliniska sammanhang.
Du blir en del av Thermo Fisher Scientifics QC-team som består av cirka 20 personer uppdelade i två grupper, en med fokus på allergitester och en inriktad mot multiplex och autoimmun diagnostik. Teamet kännetecknas av ett öppet, stöttande klimat där man arbetar nära varandra och delar kunskap.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Thermo Fisher Scientific. Uppdraget kommer att vara på heltid och är förväntas pågå minst fram till årsskiftet. Det kan finnas möjlighet till förlängning, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Att bli en del av en trygg och spännande organisation där dina initiativ och idéer värdesätts
• En gedigen introduktion med tydliga checklistor, upplärning tillsammans med erfarna kollegor och certifiering på laboratoriemoment
• Möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat QC-team med högt kunskapsutbyte och ett prestigelöst samarbetsklimat
• Ett praktiskt och varierat labbarbete inom kvalitetssäkring av diagnostik som gör verklig skillnad för patienter världen över
• Arbete hos en organisation som våra nuvarande konsulter beskriver som en fantastisk arbetsplats
Dina arbetsuppgifter
• Genomföra QC-analyser av allergiprodukter enligt fastställda metoder samt dokumentera och rapportera resultat
• Förbereda och hantera humana prover, arbeta med pipettering och starta analyser på laboratorieinstrument
• Granska och utvärdera analysresultat genom att jämföra mot gällande specifikationer samt hantera och dokumentera eventuella avvikelser
• Bidra till den dagliga driften av laboratoriet, exempelvis genom att utföra enklare underhåll och hålla ordning på utrustning
• Samarbeta tätt med kollegor i QC-teamet för att säkerställa hög kvalitet och ett effektivt arbetssätt
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom Life Science, t.ex. bioteknik, kemi eller liknande
• Har erfarenhet av laborativt arbete från studier eller tidigare arbetsliv
• Har vana att pipettera och hantera prover
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande, men inget krav, om du
• Har erfarenhet av QC-arbete
Viktigast av allt, din personlighet
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten, med ett genuint intresse för laborativt arbete. Du är prestigelös, kommunikativ och trivs med att samarbeta nära kollegor i ett team där alla hjälps åt.
Övrig information
• Start: I början av april
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Uppsala Business Park
• Övrigt: Som en del av processen kommer det genomföras ett drogtest
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Thermo Fisher Scientific presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
