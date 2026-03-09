Laboratorieingenjör/frysansvarig till Karolinska Universitetssjukhuset
Är du ingenjör och intresserad av att jobba med frysförvaring av blodkomponenter? Vill du arbeta på ett av Europas bästa sjukhus? Ansök idag för att bli en del av oss på Medicinsk Diagnostik Karolinska!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta på ett av Europas bästa sjukhus med vård i framkant
ett nära och givande samarbete med andra yrkeskategorier
arbetstid förlagd vardagar, dagtid 8-16:30, men flexavtal.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Transfusionsmedicin ingår i Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin. Inom Transfusionsmedicin finns två inriktningar: Blodkomponenter och Immunhematologi. Din huvudplacering kommer att vara inom Blodkomponenter i Huddinge. Här ansvarar vi för blodförsörjningen till sjukvården inom Region Stockholm, och i Huddinge förvaras merparten av lagret av blodkomponenter. Enheten består av totalt 38 medarbetare med varierande utbildning och bakgrund, där laboratoriebiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och laboratorieingenjörer arbetar tillsammans.
Blodkomponentförvaring är beroende av medicinteknisk utrustning såsom kylrum, kylskåp och frysar. I denna roll arbetar du som samordnare för utrustning avsedd för förvaring av blodkomponenter inom regionen. Vi har stor förvaringskapacitet på flera geografiska platser inom regionen och ansvarar för att utrustningen uppfyller myndighetskrav, exempelvis genom valideringar och regelbundna kontroller.
Arbetet sker i en verksamhet med ackrediterade metoder och ett starkt fokus på kvalitet. I rollen ingår även larmhantering samt arbete med att ta fram och uppdatera anvisningar kopplade till utrustning och rutiner.
Arbetstiden är dagtid 8-16.30 under vardagar. Vi tillämpar flextid. Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi kommer att använda oss av 6 månaders provanställning.
Vi söker dig som
är självgående och tar ansvar för arbetsuppgifter samt kan strukturera ditt dagliga arbete
har en god samarbetsförmåga och kan arbeta väl i team
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
du är duktig på att kommunicera samt är lyhörd gentemot andra.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. KvalifikationerKvalifikationer
Ingenjörsutbildning
Goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av kyl- och frysförvaring
Erfarenhet av larm.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
