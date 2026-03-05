Laboratoriebiträde till Pre- och Postanalys, Patologen Solna
Är du en stabil och trygg person som klarar av att ha många bollar i luften samtidigt? Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik i Solna är en av Sveriges största patologiverksamheter och letar nu efter två nya kollegor till sin verksamhet.
Du erbjuds
en tjänst som laboratoriebiträde på enheten Pre- och Postanalys
möjlighet att arbeta inom Nordens största patologilaboratorium
erfarenhet inom en av Sveriges största och mest komplexa patologiverksamheter, där ditt arbete bidrar till sjukdomsdiagnostik och patientvård
en trivsam arbetsgrupp med 5-6 andra kollegor
heltidstjänst med arbetstid dagtid, måndag till fredag, och flextid.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Vår verksamhet finns på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset i Huddinge samt i Solna. Vi är Nordens största patologilaboratorium med omkring 400 anställda varav cirka 150 arbetar i Solna.
Inom Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik studerar vi vävnad och celler för att utreda och diagnostisera sjukdomar där alla våra medarbetare är en viktig del i kedjan. Vårt arbete har en avgörande betydelse för att bedöma sjukdomsutveckling och planera behandling för patienten. Klinisk Patologi och Cancerdiagnostik i Solna är en av Sveriges största patologiverksamheter och antalet olikartade fall och dess grad av komplexitet är mycket stor.
Enheten Pre- och Postanalys ansvarar för förberedelse inför våra kliniska konferenser, registrering av eftergranskningar, handläggning av inkommande post, retur av vävnadsprover, arkivarbete och övrig administration samt skanning av objektglas, utdelning av fall till läkare samt arkivering av objektglas, klossar och remisser.
Vi söker dig som
tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Meriterande:
Utbildad undersköterska
Tidigare erfarenhet av arbete på en patologavdelning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
