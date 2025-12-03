Laboratorieassistenter till sommaren på klinisk kemi & transfusionsmedicin
2025-12-03
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Är du, eller studerar du till, biomedicinsk analytiker? Nu har du chansen att jobba som laboratorieassistent under sommaren 2026 och bli en del av vårt härliga team av kollegor på Klinisk kemi och transfusionsmedicin!
Klinisk kemi och Transfusionsmedicin i Region Kronoberg omfattar laboratorierna Klinisk kemi och Transfusionsmedicin på sjukhusen både i Växjö och Ljungby. Vi är en ackrediterad verksamhet vilket ställer krav på kvalitetssystem, kompetens och dokumentation. Klinisk kemi utför ca 5 miljoner analyser/år. Vi arbetar främst med rutinanalyser samtidigt som vi också utför analyser inom olika specialområden. Transfusionsmedicin tar årligen emot ca 10 000 blodgivare, framställer blodkomponenter samt utför drygt 30 000 blodgruppsserologiska analyser.
Med den breda kompetens som finns hos oss kan vi som ackrediterad verksamhet motsvara kraven på goda kvalitetssystem, kompetens och dokumentation. Vår verksamhet bedrivs dygnet runt årets alla dagar.Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Som laboratorieassistent hos oss erbjuds du en inblick i de sedvanliga arbetsuppgifterna för en biomedicinsk analytiker, anpassade efter din nivå. Här arbetar vi i en modern miljö med automatiserade instrument.
För att du ska känna dig trygg och för att ge dig goda förutsättningar inför sommaren erbjuder vi en grundlig introduktion utifrån dina behov under de första två veckorna (v.23-24). Hos oss är trivsel, lagarbete och ett gott samarbetsklimat viktigt. Vi hoppas du vill lära, utvecklas och inspireras hos oss!
Vi söker nu tre semestervikarie till Växjö, en till kliniskt kemiska laboratoriet och två till transfusionsmedicin.Kvalifikationer
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker, studerar till biomedicinsk analytiker eller har annan erfarenhet från laboratorier.
För att trivas hos oss är du ansvarsfull och gillar att arbeta strukturerat. Hos oss varierar både arbetsuppgifter och arbetstempo och du har med fördel lätt för att anpassa dig efter såväl nya arbetsuppgifter som högt tempo. Du är bra på att kommunicera, har lätt för att samarbeta och bidrar med arbetsglädje i gruppen. Ett gott bemötande till såväl kollegor som våra blodgivare ser vi som en självklarhet!
Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och i skrift motsvarande nivå C1 enligt Europarådets klassifikation "Gemensam europeisk referensram för språk". Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Då uppdraget sträcker sig över sommaren är det en förutsättning att du är tillgänglig för jobb under vår semesterperiod v.23-32. Arbetstiden är förlagd till dagtid, mån-fre.
Välkommen med din ansökan redan idag. Löpande urval kommer tillämpas och tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Månadslön
