Laboratorieassistent till Laboratoriemedicin, Sundsvall sommar 2026
2026-01-21
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Studerar du till biomedicinsk analytiker och söker efter möjligheter att få arbetslivserfarenhet inom yrket? Då kan det vara hos oss på laboratoriemedicin i Sundvall du ska spendera din sommar!
Vi på Laboratoriemedicin bedriver verksamhet inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Inom klinisk kemi arbetar vi med provtagning och omhändertagande av prover samt analysarbete som utförs med både manuella och automatiserade metoder och tekniker. Transfusionsmedicin omfattar blodtappning, komponentberedning och blodgruppsserologiska undersökningar. I klinisk mikrobiologi arbetar vi med mikrobiologisk diagnostik.
Nu söker vi 9 sommarvikarier på heltid för sommaren 2026 med tillträde 2026-06-08 till och med 2026-08-21.
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta:
Provtagning
Omhändertagande av prover
Analysarbete
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Studerar till biomedicinsk analytiker
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenheter av kliniskt laboratoriearbete
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper:
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:006".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland
Rekryterande chef
Elisabeth Björklund +4660181374 Jobbnummer
9695787