Laboratorieassistent till Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-03-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsenhttps://portal.
research.lu.se/en/organisations/division-of-occupational-and-environmental-medicine-lund-universi/ vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, arbetar med att identifiera och förebygga hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön. Vår forskning sträcker sig över områden som kemikalier, luftföroreningar, buller, metaller, planetär hälsa och livsstilsfaktorer.
En laboratorieassistenttjänst finns tillgänglig där arbetsuppgifterna delas mellan forskargrupperna https://portal.research.lu.se/sv/organisations/genetic-occupational-and-environmental-medicine/
och https://portal.research.lu.se/sv/organisations/applied-mass-spectrometry-in-environmental-medicine/,
vilka är placerade vid Medicon Village i Lund. Vi studerar hur miljön påverkar hälsan genom att mäta kemikalieexponering och kombinera detta med genetiska, molekylära, epidemiologiska och registerbaserade data. Grupperna består vardera av cirka 10-15 medarbetare från olika delar av världen och präglas av en inkluderande, kreativ och stödjande arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som laboratorieassistent kommer du att:
- organisera och koordinera provinsamlingar av biologiska prover
- arbeta med laboratorieanalyser, inklusive LC-MS metodik och epigenetiska analyser
- analysera och bearbeta, inklusive bioinformatisk analys, stora datamängder av biomarkörer
- sammanställa, kvalitetssäkra och presentera forskningsresultat
- bidra till vetenskapliga publikationer, konferensbidrag och viss undervisning
- delta i forskargruppens gemensamma uppgifter
- stödja projektkoordinering
- stødja fältarbete
Krav för anställningen är:
- kandidatexamen i biologi, bioteknik eller motsvarande
- erfarenhet av större provinsamlingar och projektkoordinering
- erfarenhet av molekylärbiologiska metoder och bioinformatik
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- god administrativ förmåga
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Tjänsten kräver snabb inlärningsförmåga och hög kvalitetsmedvetenhet. Dessutom krävs att du har ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt. Tjänsten kräver också uthållighet och god problemlösningsförmåga.
Meriterande för tjänsten är:
- erfarenhet av sammanställning och tolkning av biomarkördata
- dokumenterad förmåga att sammanställa vetenskaplig litteratur
- erfarenhet av arbets- och miljömedicinsk forskning
- erfarenhet av fältarbete
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med start from 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökningar ska skickas in via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) där du motiverar ditt intresse för tjänsten och hur dina kvalifikationer matchar kraven. Ansökan ska även innehålla ett CV (max 2 sidor) samt examensbevis med kopior av betygsutdrag. Sökande ska även ange kontaktuppgifter till två referenspersoner som har samtyckt till att lämna ett rekommendationsbrev.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/849".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Emelie Falck, HR-partner emelie.falck@med.lu.se 046-2220000
9824305