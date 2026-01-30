Laborant till ledande globalt analysföretag, SGS i Malmö
SGS Analytics Sweden AB / Laborantjobb / Malmö Visa alla laborantjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SGS Analytics Sweden AB i Malmö
, Bromölla
, Karlskrona
, Växjö
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
SGS Analytics Sweden AB är ett svenskt bolag inom koncernen SGS Group. SGS Group är en av världens största laboratoriekoncerner med högkvalificerade laboratorier för medicinska, miljö- och livsmedelsanalyser. SGS finns över hela världen med fler än 2600 kontor och laboratorier med över 90 000 medarbetare. I Sverige har SGS huvudkontor och laboratorium i Linköping samt verksamheter i Göteborg, Malmö, Karlstad och Umeå. Vi är cirka 340 medarbetare. Verksamheten är uppdelat på olika affärsområden där de två största i Sverige är - Miljö (I&E) och Livsmedel (H&N). Vi är ett ackrediterat laboratorium (SS-EN ISO/IEC 17025) när det gäller kvalitet och certifierat på miljö (SS-EN ISO 14001). Det innebär att vi är kvalitetssäkrade samt tar vårt miljöansvar. Det är viktigt för vår verksamhet, för våra kunder och för miljön.
Är du intresserad av att arbeta i en samhällsviktig roll där du bidrar till att säkerställa hälsa och miljö? Nu söker vi en engagerad och noggrann laborant till vårt moderna laboratorium i Malmö - en del av ett av världens största företag inom TIC-branschen (Testing, Inspection, Certification).Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som laborant hos oss blir du en nyckelperson i vårt dagliga analysarbete, där du tillsammans med ett kompetent och sammansvetsat team ansvarar för att leverera tillförlitliga analysresultat inom givna tidsramar. Hos oss får du arbeta i en miljö som präglas av hög professionalism, stark teamanda och ett gemensamt engagemang för kvalitet och säkerhet.
Som laborant är du navet i SGS:s viktiga och ansvarsfulla uppdrag - att skydda allmänhetens hälsa. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande laborativa arbetsuppgifter, såsom registrering av prover samt praktiskt mikrobiologiskt analysarbete. Arbetet sker i högt arbetstempo där noggrannhet och kvalitet är ledstjärnan. Naturligtvis har vi verksamhetssystem till hjälp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Registrering och hantering av provmaterial
• Utförande av mikrobiologiska analyser
• Tillämpning av metoder såsom PCR och ELISA (meriterande)
• Arbete enligt gällande kvalitets- och säkerhetsrutiner
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen inom mikrobiologi eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av laboratoriearbete eller liknande industriell produktion är meriterande
• God förmåga att arbeta strukturerat och följa fastställda rutiner
• Stark känsla för noggrannhet, ansvar och kvalitet i det dagliga arbetet
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift; kunskaper i danska är ett plus
Du trivs i ett högt arbetstempo och har lätt för att samarbeta, samtidigt som du är självgående och lösningsfokuserad. Vi värdesätter din förmåga att bidra till en positiv arbetsmiljö och ser personlig lämplighet som avgörande.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och internationell organisation, där din insats gör verklig skillnad. Du kommer till en arbetsplats där samarbete, kvalitet och innovation står i centrum.
Arbetstider:
• Skiftarbete (dag/kväll) där följande arbetstider gäller: dag: 7.00 - 15.30 samt kväll: 16.15 - 00.30.
• Kontinuerligt kvällsskift 16:15 - 00:30
• Kontinuerligt nattskift 20:00 - 03:30
• Helgarbete enligt rullande schema
• Lön och tillträde: Enligt överenskommelse
• Placering: Malmö
Vi genomför rekrytering löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, senast 15/3 genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Vi vill att du bifogar ett CV samt en kort beskrivning av dig själv på svenska.
Vid frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Avdelningschef Sahar Alai Javardahi, sahar.alaijavardahi@sgs.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar som inkommer på annat sätt kommer inte att beaktas i processen.
Tjänsten är på heltid och inleds med 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt viktiga arbete för en säkrare framtid! Ersättning
Enligt avtal Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SGS Analytics Sweden AB
(org.nr 556152-0916), https://www.sgsgroup.se/en/campaigns/sgs-analytics-sweden Arbetsplats
SGS Jobbnummer
9715410