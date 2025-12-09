Labbtekniker till internationellt företag i Ängelholm
Performiq AB / Maskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Ängelholm
2025-12-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en noggrann och analytisk person med intresse för teknik och problemlösning? Vill du arbeta i en modern, fräsch arbetsmiljö där varje individ är en värdefull medspelare?
För vår kunds räkning söker vi nu en labbtekniker som ska arbeta med prototypframställning och produktmätningar. Vår kund är ett familjärt, snabbväxande bolag som är ett av de ledande företagen inom självhäftande smarta etiketter.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Framställa prototyper med hjälp av olika tillverkningstekniker såsom plotter (CAD), laserskärning, tryck, torkning och laminering.
• Utföra produktmätningar och tester, särskilt i samband med processvalideringar.
• Hantera dokumentation kring prototypframställning och delvis skapa ritunderlag.
• Samarbeta nära labb lead, projektteamet och kvalitetsteamet i det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera och du kommer få arbeta både praktiskt i labbet och administrativt med dokumentation. Rollen erbjuder en omväxlande och spännande miljö med stora möjligheter att utvecklas!
Personprofil
Tjänsten passar dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har en analytisk ådra, är initiativtagande och tycker om att hitta kreativa lösningar på problem. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och har en god kommunikationsförmåga.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av tillverkande produktion.
• Grundläggande kunskap i Good Documentation Practice (GDP).
• Grundläggande kunskap kring arbetsmiljö-, brandskydds- och miljöarbete.
• God teknisk förståelse, gärna med förmåga att läsa tekniska ritningar och arbeta med mätprotokoll.
• God förmåga att obehindrat kommunicera i svenska och engelska, både i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-12-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Plats: Ängelholm
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ med stor möjlighet till vidare anställning direkt hos vår kund. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Anna Lindberg på anna.lindberg@performiq.se
.
Välkommen med din ansökan!
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.
Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Anna Lindberg anna.lindberg@performiq.se Jobbnummer
9636277