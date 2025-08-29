Labbtekniker till internationella teknikföretaget Linxens i Ängelholm!
2025-08-29
Vill du arbeta med utveckling och prototypframställning i en globalt verksam koncern med stark lokal förankring i Ängelholm?
Som Labbtekniker hos Linxens driver du utvecklingen av patch-teknologi genom labbarbete, dokumentation och tekniskt samarbete - från idé till prototyp.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som Labbtekniker hos Linxens blir du en del av ett innovativt team som arbetar med utveckling och tillverkning av avancerade tekniska komponenter, patches - smarta plåster som används för olika former av hälsomätning.
Rollen innebär att du både arbetar praktiskt i labbet och ansvarar för dokumentation kopplat till prototyper och mätningar. Du arbetar nära labb lead, projektteamet och kvalitetsteamet och är en viktig länk i kedjan från idé till färdig prototyp.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Framställa prototyper med hjälp av tillverkningstekniker såsom CAD-plotter, laserskärning, tryck, torkning och laminering.
• Utföra produktmätningar och tester, särskilt vid processvalideringar.
• Hantera dokumentation och skapa ritunderlag.
Om den vi söker
Som person är du noggrann och tålmodig, med en känsla för detaljer och precision. Du trivs i praktiskt arbete där finstämda moment kräver fokus och struktur. Samtidigt är du driven och nyfiken, vilket gör att du gärna söker nya lösningar och utvecklas tillsammans med teamet. Ett starkt teknikintresse och en lösningsorienterad inställning gör att du kan förstå komplexa processer och bidra till innovation i projekten.Kvalifikationer
• Teknisk utbildning, lägst gymnasienivå
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Grundläggande datakunskaper, exempelvis i Excel
Om Linxens
Linxens i Ängelholm utvecklar smarta tekniska lösningar för hälso- och elektronikmarknaden. De är särskilt specialiserade på patch-teknologi, det vill säga smarta plåster som fästs direkt på kroppen för olika typer av hälsomätning. Utöver detta tillverkas biosensorer, tryckt elektronik och spårningslösningar som RFID.
Företaget kombinerar avancerad teknik med hög kvalitet och tar produkter från idé och prototyp till färdig produktion. Som en del av en global koncern men med stark lokal närvaro i Ängelholm erbjuder Linxens en unik arbetsmiljö där innovation står i centrum.
Som Labbtekniker blir du en del av Linxens R&D-avdelning där fokus ligger på prototyper och produktutveckling, främst avancerade patch-lösningar för kroppen. I Ängelholm omvandlas idéer till färdiga produkter - från nya material och design till optimering för storskalig produktion.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Hyrrekrytering: För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos Linxens.Anställningsvillkor
Start: Omgående med hänsyn till uppsägning
Arbetstider: Måndag till fredag, 08.00-17.00
Placeringsort: Ängelholm Ersättning
