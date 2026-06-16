LA Takvård - söker dig som gillar att jobba ute!
DZ1 AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Trelleborg Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Trelleborg
2026-06-16
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DZ1 AB i Trelleborg
, Malmö
, Ronneby
eller i hela Sverige
Nu är högsäsongen snart här och efterfrågan på rena och snygga tak och fasader ökar – därför söker vi fler arbetskamrater till vårt team på LA Takvård i Malmö!
Vi arbetar med att avlägsna mossa, alger och lav från tak och fasader – utan att använda högtryckstvätt. Vi använder skonsamma metoder och anpassade verktyg.
Arbetet innebär bland annat:
Rengöring av tak och fasader
Behandling med miljövänligt bekämpningsmedel
Tömning av hängrännor
Byte av trasiga takpannor
Städning och bortforsling av avfall efter utfört arbete
Du jobbar i team om två personer och utgår från Malmö. Arbetet sker utomhus i alla väder och innebär arbete på höjd.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av arbete på tak eller fasader
Vana av fysiskt arbete utomhus
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och noggrann
Har en positiv inställning och är lyhörd
Är i god fysisk form
Trivs med att arbeta utomhus
Inte är höjdrädd
Vad vi erbjuder:
Trevliga kollegor och en härlig laganda
Arbete med frihet under ansvar
En aktiv och varierad arbetsdag
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Möjlighet till tjänstebil
Vi håller intervjuer löpande och tillsätter tjänsterna omgående – så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till LA Takvård – där vi tar hand om taken, fasaderna och varandra! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: dzenita.hukic@takvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takvårdare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DZ1 AB
(org.nr 559269-0332), http://www.takvard.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LA Takvård Jobbnummer
9965675