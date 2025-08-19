La Plaza söker erfaren lunch kock med ansvar!
AK Gamla Stan AB / Kockjobb / Stockholm
2025-08-19
Välkommen till La Plaza där vi mixar god mat och smakfull dryck i en härlig miljö. Hit kommer du för middag och tapas till barhäng med vin, bubbel och cocktails i den stilfulla restaurangbaren.
Vår mat meny är inriktad på en uppskattad internationell Tapas med en massa smått å gott tillsammans med en omtyckt A la Carte. Vi söker nu efter vår nya Lunch kock som känner sig intresserad av att ha ansvar för den dagliga verksamheten på La Plaza TapasBar.
Du som söker ska vara ansvarsfull i ditt arbete, med gästen i fokus. Värdera ditt arbeta genom att vara punktligt och skötsam samt förmågan att lära och utveckla dig själv och andra.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av flera års arbete i kök.
• Tidigare haft ansvar.
• Är framåt, serviceinriktad, stresståligt och gillar att arbeta i ett högt tempo.
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av inköp, leverantörs kontakt, ekonomi osv.
• Passion för matlagning och förmåga att utveckla samt förbättra.
• Menyplanering.
Vill du vara en av oss så har du chansen här!
Tjänsten är heltid enligt schema.
Intresserad? Skicka då in din ansökan till e-post; info@laplaza.se
Intresse för jobbet avgörande.
Sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
info@laplaza.se
Detta är ett heltidsjobb.
Kornhamnstorg 53
111 27 STOCKHOLM
La Plaza Jobbnummer
9464033