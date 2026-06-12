À la carte-kock med frihetslängtan? Bestäm ditt schema själv!
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-06-12
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Är du vår nästa stjärnkock? Upplev friheten hos RA Hospitality! 👨🍳✨
Älskar du matlagning men vill slippa sitta fast i samma gamla kök? Vi letar inte efter vem som helst – vi letar efter dig som drivs av variation, tempo och yrkesstolthet.
Som kock hos oss på RA Hospitality får du det bästa av två världar: tryggheten i en engagerad arbetsgivare och friheten att styra ditt eget schema. Idag levererar du en förstklassig lunch, imorgon briljerar du på en à la carte-krog. Ingen dag är den andra lik!
Varför välja RA Hospitality?
Att jobba hos oss är mer än bara ett jobb – det är en genväg till ett enormt nätverk och en bredare erfarenhetsbank.
📅 Total flexibilitet: Du styr din tid. Du väljer själv när du vill vara ledig och hur mycket du vill jobba. Perfekt för dig som vill kombinera med studier eller bara vill ha mer fritid.
🚀 Karriär på speed: På ett år hos oss får du se fler kök än vad många gör under en hel karriär. Från stjärnkrogar till stora arenor.
💙 Trygghet & Villkor: Självklart har vi kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och konkurrenskraftig lön med OB.
🎓 Utbildning i världsklass: Vi investerar i dig! Genom samarbeten med bland annat Restaurangakademien får du chansen att vässa dina kunskaper löpande.
🎈 Gemenskap på riktigt: Vi satsar på personalaktiviteter och grymma hotellrabatter i hela Norden.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som ser lösningar där andra ser problem. Du kliver in i ett nytt kök med självförtroende och trivs med att vara ansiktet utåt för vår kvalitet.
Vi söker dig som:
Är prestigelös, social och älskar att samarbeta.
Vågar ta för dig och snabbt sätter dig in i nya rutiner.
Är punktlig och ansvarstagande.
Är yrkesstolt och flexibel som stationskock
Krav för tjänsten:
Utbildad kock med minst 3 års erfarenhet, alternativt 5 års erfarenhet från yrket.
Erfarenhet av à la carte är ett krav.
Du kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.
Vi ser att du kan jobba minst 5 pass per månad.
Om RA Hospitality
Vi är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen med över 20 års erfarenhet. Med ledorden effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke kopplar vi samman branschens bästa talanger med de mest spännande uppdragsgivarna.
Vill du ha ett roligare arbetsliv? Vänta inte – klicka på "Ansök här" och bli en del av gänget redan idag!
VI tar inte emot ansökningar via telefon eller e-mail Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7509811-2049755". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9960740