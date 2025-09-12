À la carte kock för uppdrag i Göteborg med omnejd
RA Hospitality i Norden AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-12
Letar du efter nästa kockäventyr? Är du den som skär löken snabbare än din egen skugga? Har du smaksinnet skarpt som en nyvässad kockkniv? Då kan det vara dig vi letar efter!
Vi söker dig som älskar tempot i köket, gillar att lösa problem på studs, och som alltid har en ny idé i bakfickan. Hos oss är ingen dag den andra lik - det är nya menyer, nya kök, nya kollegor och nya chanser att glänsa varje vecka. Det är som att jobba i ett kulinariskt äventyrsspel - och vi behöver dig i vårt team!
Vad vi erbjuder dig:
En fartfylld vardag där du utvecklas som kock i raketfart
Möjlighet att jobba på Göteborgs mest spännande restauranger
Flexibla arbetstider - du bestämmer "själv" hur mycket du vill jobba
Kollektivavtal och en trygg anställning
Vem är du?
Du har gått restaurangutbildning eller lärlingsprogram
Du har minst 4 års erfarenhet från ALC-kök
Du vill bli bättre, snabbare, skarpare
Du är hängiven, stolt över ditt yrke, en problemlösare och flexibel som få
Låter det här som din grej?
Skicka in din ansökan idag - ju snabbare desto bättre! Om ditt CV får oss att höja på ögonbrynen (på ett bra sätt) så hör vi av oss snabbt för att planera nästa steg mot att bli stjärnan i vårt köksteam!
Lön? Såklart! Vi kommer överens - det ska kännas bra för båda..
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 20 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
9507113