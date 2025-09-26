Kyrkvaktmästare till Västra Tunhems Pastorat
2025-09-26
Västra Tunhems pastorat söker en kyrkvaktmästare med tekniskt kunnande, servicekänsla och ordningssinne
Västra Tunhems pastorat är en plats där tradition och förnyelse möts, och där gemenskapen bland medarbetare och församlingsbor skapar en varm och trivsam arbetsmiljö.
Nu söker vi en kyrkvaktmästare som vill bidra med sin tekniska kompetens, sin serviceanda och sin praktiska förmåga för att vardagen i pastoratet ska fungera på bästa sätt.Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som kyrkvaktmästare får du ett mångsidigt uppdrag där du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor i vaktmästargruppen. Din vardag präglas av praktiskt arbete, tekniskt ansvar och service gentemot både medarbetare och besökare.
Du kommer att ansvara för tillsyn, drift och enklare underhåll av våra anläggningar och installationer - exempelvis brand- och inbrottslarm, ventilationssystem, ljud- och ljusanläggningar samt styrsystem. Även hantering av nycklar, passersystem och behörigheter ingår i uppdraget. I nära samarbete med fastighetschefen deltar du vid upphandlingar och driver projekt kopplade till tekniska system och service.
I tjänsten ingår att sköta ljus och ljud vid förrättningar, iordningställa lokaler inför konserter och kör-framträdanden samt att regelbundet delta vid begravningar, dop och vigslar. Viss lokalvård kan förekomma. Du har även ansvar för ordning och trivsel i lokalerna, inklusive dukningar och iordningsställande inför verksamhetens olika behov. Tjänsten kan också innebära att du är pastoratets interna kontaktperson i IT-frågor och lokal helpdesk.
Vi söker dig som
- Har utbildning eller erfarenhet inom el, fastighetsskötsel, driftteknik, larm, installationsteknik.
- Har god fysisk förmåga och kan utföra arbetsuppgifter som innebär tunga lyft, arbete på stege och i trånga utrymmen.
- Är strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad.
- Har intresse för ny teknik och vill bidra till att pastoratet utvecklar sina system och lösningar.
- Är van att arbeta självständigt men trivs också i nära samarbete med andra.
- Har B-körkort och tillgång till egen bil.
- Du delar och respekterar Svenska kyrkans värderingar.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kyrkans verksamhet eller kännedom om kyrkans tekniska system, men det är inget krav.Anställningsvillkor
- Omfattning: 100 % av heltid.
- Arbetstid: Schema måndag-fredag. Viss kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma.
- Lön: Individuell lönesättning utifrån erfarenhet och utbildning. OB-ersättning enligt avtal.
- Förmåner: Friskvårdsbidrag.
- Tillträde: Efter överenskommelse.
Du blir en del av en mindre grupp vaktmästare där vi värnar om arbetsglädje, gemenskap och en god arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är XX, men urval sker löpande. Vid anställning begärs utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Tunhems Pastorat
(org.nr 252003-2992) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västra Tunhems pastorat Kontakt
Jennie Balksten +46702785476 Jobbnummer
