Kyrkvaktmästare till Svenska kyrkan Västerås
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får arbeta både praktiskt och med hjärtat? Som kyrkvaktmästare bidrar du till att kyrkan är en välkomnande och värdig plats för gudstjänst, gemenskap och mänskliga möten. Ett uppdrag där tradition, omsorg och praktiskt arbete vävs samman - och där stoltheten i att vårda kyrkorummet och vårt gemensamma kulturarv är en självklar del av vardagen.
Om arbetsplatsen
I den här tjänsten tillhör du arbetslaget Norrbo-Tillberga. Arbetslaget leds av en enhetschef och har sin huvudsakliga arbetsplats i landsbygdsdelen av det vi internt kallar det norra pastorala området. Du arbetar dock över hela det norra området, som består av fem församlingar med totalt cirka 40 medarbetare och leds av en pastoralområdeschef.
I Norrbo-Tillberga genomsyras verksamheten av engagemang, starka traditioner och god samverkan i lokalsamhället. Det finns ett utarbetat konfirmand- och ungdomsarbete, ett rikt körliv och många uppskattade initiativ som familjekvällar, äldreläger och högtidsfiranden.
Om tjänsten
Som kyrkvaktmästare är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du ansvarar för att kyrkorna och församlingslokalerna är välkomnande, fungerande och redo för gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra evenemang. Rollen kombinerar praktiskt arbete med möten med människor i olika livssituationer - där ditt engagemang och din omsorg märks i allt från hur kyrkorummet tas om hand till hur du bemöter besökare.
En viktig del av uppdraget är att se till att kyrkorummet är städat, välkomnande och omsorgsfullt iordningställt - något som starkt bidrar till helhetsupplevelsen för alla som kommer till kyrkan.
I arbetet ingår bland annat:
• Förberedelser och medverkan vid gudstjänster, dop, vigslar och begravningar
• Städning och skötsel av kyrkorum
• Hantering av inventarievård
• Ansvar för ljud, ljus och iordningställande av kyrkorummet
• Drift, tillsyn och underhåll av byggnader, installationer och inventarier
• Enklare reparationer, felsökningar, felanmälan och kontakt med hantverkare samt fastighetsavdelningen
• Allmän tillsyn av brandskydd samt hantering av lås, larm och nycklar
• Städning, skötsel av inre miljö och inköp kopplade till vaktmästeriet
Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot fastighetsskötsel eller teknik - eller som har skaffat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, har grundläggande IT-kunskaper och B-körkort samt tillgång till bil.
Arbetet innebär stundtals tunga lyft och kräver därför god fysik. Vi förutsätter också att du delar Svenska kyrkans värderingar och känner engagemang för dess uppdrag.
Det är meriterande om du har:
• Fastighetsskötarutbildning eller vaktmästarutbildning med fokus på byggnadsunderhåll, städning och enklare reparationer
• Erfarenhet av liknande arbete, till exempel som kyrkvaktmästare, vaktmästare eller arbete inom fastighetsskötsel
• Erfarenhet av ljud- och ljusteknik
• Erfarenhet av larm, brandskydd och säkerhetsbevakning
• Erfarenhet av församlingsarbete
• Erfarenhet av - eller grundläggande kunskap inom - inventarievård
• Kunskap eller intresse för liturgi och förståelse för kyrkorummet som en helig plats
Personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en flexibel person som trivs när dagarna varierar och där planeringen ibland behöver ändras med kort varsel. Du har lätt för att ställa om, hitta lösningar och ser möjligheterna i förändringar.
Vi tror också att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter - du planerar och strukturerar ditt arbete på egen hand, men uppskattar samtidigt att arbeta med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du möter både kollegor, besökare och anhöriga med respekt och omtanke, och har ett uppmärksamt och tillmötesgående sätt. I mötet med människor visar du engagemang och förståelse för att kyrkan är en plats där både glädje och sorg får rymmas - och du har en naturlig vilja att hjälpa till där det behövs.
Slutligen tror vi att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du har öga för detaljer och lägger stolthet i att kyrkorummen och miljöerna du ansvarar för ska vara välskötta, rena och välkomnande - och du känner ansvar för att bevara dem som en del av vårt kulturarv.
Till sist
Vi söker en kyrkvaktmästare på heltid (100 %). Tjänsterna innebär både dag-, kvälls- och helgtjänstgöring, inklusive storhelger, enligt schema.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt sammanhang och bidra till att våra kyrkor fortsätter att vara levande och välkomnande platser året runt!
Har du frågor eller vill veta mer? Hör gärna av dig till någon av oss som står angivna längst ner i annonsen
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
