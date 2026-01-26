Kyrkvaktmästare till Hällefors-Hjulsjö församling
Noraskogs pastorat söker en engagerad och ansvarstagande kyrkvaktmästare som vill bidra till en väl fungerande och välkomnande kyrklig verksamhet.
Som kyrkvaktmästare har du en viktig roll i pastoratets dagliga arbete och är med och skapar trygga, värdiga och trivsamma miljöer i våra kyrkor och församlingslokaler.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Tjänstgöring vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra arrangemang
Förberedelser i kyrkor och lokaler inför verksamhet
Lokalvård samt skötsel, drift och underhåll av kyrkogård, kyrkor och fastigheter
Yttre skötsel såsom tillsyn av kyrkogårdar och utemiljöer
Samarbete med präster, musiker, övrig personal och ideella medarbetare
Arbetstiden kan vara förlagd till kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
Är ansvarstagande, strukturerad och har ett gott bemötande
Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan arbeta både självständigt och i team
Har grundläggande datorvana
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av likande arbete är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Arbetsgivare är Noraskogs pastorat. Arbetsplatsen är Hällefors-Hjulsjö församling.
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hallefors-hjulsjo.forsamling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hällefors-Hjulsjö församling
(org.nr 252004-0516), https://www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogårdsförvaltningen, Hällefors-Hjulsjö församling Kontakt
Kyrkogårdschef
Dennis Olsson dennis.olsson@svenskakyrkan.se Jobbnummer
