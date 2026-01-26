Kyrkvaktmästare till Hällefors-Hjulsjö församling

Hällefors-Hjulsjö församling / Fastighetsskötarjobb / Hällefors
2026-01-26


Noraskogs pastorat söker en engagerad och ansvarstagande kyrkvaktmästare som vill bidra till en väl fungerande och välkomnande kyrklig verksamhet.
Som kyrkvaktmästare har du en viktig roll i pastoratets dagliga arbete och är med och skapar trygga, värdiga och trivsamma miljöer i våra kyrkor och församlingslokaler.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Tjänstgöring vid gudstjänster, kyrkliga handlingar och andra arrangemang
Förberedelser i kyrkor och lokaler inför verksamhet
Lokalvård samt skötsel, drift och underhåll av kyrkogård, kyrkor och fastigheter
Yttre skötsel såsom tillsyn av kyrkogårdar och utemiljöer
Samarbete med präster, musiker, övrig personal och ideella medarbetare

Arbetstiden kan vara förlagd till kvällar och helger.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga
Är ansvarstagande, strukturerad och har ett gott bemötande
Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan arbeta både självständigt och i team
Har grundläggande datorvana
Har B-körkort

Tidigare erfarenhet av likande arbete är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Arbetsgivare är Noraskogs pastorat. Arbetsplatsen är Hällefors-Hjulsjö församling.
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: hallefors-hjulsjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hällefors-Hjulsjö församling (org.nr 252004-0516), https://www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kyrkogårdsförvaltningen, Hällefors-Hjulsjö församling

Kontakt
Kyrkogårdschef
Dennis Olsson
dennis.olsson@svenskakyrkan.se

Jobbnummer
9705424

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hällefors-Hjulsjö församling: